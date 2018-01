ARA San Juan: Sin respuestas de Macri, piden a Rusia no abandonar la búsqueda

Ante la falta de respuesta del presidente Mauricio Macri, familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 48 días, decidieron escribirle al jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, para solicitarle que su país no abandone la búsqueda.

Al respecto, Miguel, padre del salteño Luis Nolasco, en diálogo con InformateSalta, aseguró que hicieron una nota para que no retiren la flota y los buques hasta encontrar el submarino, a la vez que criticó la falta de compromiso del Gobierno Nacional. “Muchas veces quisimos hablar con (el presidente) Macri y hasta ahora nada”, sostuvo.

Además apuntó contra las autoridades de la Armada Argentina y aseveró que sienten que les están ocultando información. “Se me hace que no los quieren encontrar, no quieren sacarlos, sentimos que nos están ocultado algo, no nos quieren dar a nuestros hijos, hay algo feo, no te dicen a que misión fueron,”, expresó.

No obstante, aseguró que no pierden la esperanza, más aún a partir del testimonio de videntes que dicen que los tripulantes están vivos. “Nos indicaron un lugar donde estaría el submarino y se lo indicamos a la Armada. Nos dijeron que no encontraron nada pero se contradicen permanentemente, creo que no los quieren sacar, se están burlando de nosotros”, dijo.

También manifestó su impotencia por no poder hacer. “Estoy a la orilla de la costa, miro el mar y a mi hijo no lo veo, nos estamos por ir a Salta y nos vamos a ir con las manos vacías, a veces me pregunto que hice yo para merecer esto, pero dejo todo en manos de Dios", señaló.

Por último, indicó su único deseo. "Me gustaría ponerme en contacto con mi hijo, abrazarlo, darle un beso, y decirle te extraño mucho”, contó.

Pedido de ayuda

Nolasco explicó que necesita un trabajo para poder dar de comer a su familia. “Necesito un trabajo seguro, yo soy independiente, no puedo alejarme de Salta porque mi mujer tiene hernia de disco y mi hija 99% de discapacidad, yo quisiera un trabajito para cumplir mis años de aporte, cuando pasó lo del Submarino dejé todo”, finalizó.