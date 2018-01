Con la moral baja, el Comercio espera “una alegría” por Reyes Magos

Desde la Cámara de Comercio informaron que no se cumplieron las expectativas para diciembre en ventas y el balance del 2017 fue negativo. Mantienen el optimismo para Reyes, pero “hay que esperar”.

El comercio de Salta espera que los Reyes Magos también los sorprendan y les traigan una alegría, dado que el saldo que dejó diciembre no fue el esperado, cerrando el año 2017 con un balance negativo en las ventas.

InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios quien afirmó que, ante la llegada de Reyes, están “optimistas, siempre mantenemos las expectativas favorables pero no nos acompaña el ‘tiempo’, no nos fue bien para diciembre y vamos a ver qué pasa”.

Barrios señaló que deberán esperar a ver cómo se mueven las ventas, sobre todo las de este miércoles, jueves y viernes ya que “son determinantes, son solo tres días y tenemos dudas respecto al comportamiento”.





En cuanto a lo que dejó diciembre, puntualizó que “por distintas circunstancias, no se cumplieron las expectativas y las ventas fueron inferiores a las del 2016, eso hizo que el balance fuera negativo”. A esto, el arranque del 2018 tampoco inició a pura máquina, puesto que “deberíamos haber arrancado más fuertes el martes y, sin embargo, fue muy tranquilo”.

Por otra parte, lamentó que los controles comerciales no hayan tenido el efecto esperado para favorecer a la venta legal. “No nos quedamos conformes, el municipio (de Salta Capital) se había comprometido a llevarse a los ambulantes a una manzana del parque (San Martín) pero ellos no aceptaron y se instalaron en los aledaños al microcentro, esa es otra causa por las cuales el comercio no pudo desplegar su potencial”, concluyó.