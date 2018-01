Cómo desintoxicar tu organismo luego de las fiestas

En las fiestas de fin de año inevitablemente hay excesos de comida y es muy importante desintoxicar el organismo. Para eso, Viviana Toledo, nutricionista del Hospital Oñativia, en diálogo con InformateSalta, nos brindó algunas recomendaciones, entre las que sobresalen llevar una alimentación variada, incorporando mayor cantidad de verduras y de frutas, sumado al consumo de agua.

Además aconsejó incorporar cereales, arroz y fideos en cantidades moderadas, dos o tres veces a la semana. “Se puede comer un asado, una milanesa, siempre con preparaciones donde no incluyan grasas, aconsejamos realizar preparaciones al horno o a la parrilla y elegir cortes de carnes que no tengan grasa visible”, sostuvo.

No obstante, sostuvo que el cambio de hábito es paulatino, y no se puede realizar de un día al otro. “No me sirve mucho hacer una dieta extrema, cuidarme durante 10 días, y después volver a comer lo que estaba comiendo anteriormente, porque retomo nuevamente los kilos que había logrado bajar”, manifestó.

En ese marco, contó que se le aconseja a los pacientes comenzar a moverse un poco y disminuir lo que es el pan, las azucares, aumentar las frutas, las verduras y disminuir el consumo de las gaseosas, ya sea por una gaseosa Light, o bien por aguas saborizadas o naturales.

Con respecto a las consultas, indicó que los pacientes en primer lugar necesitan ser vistos por un médico clínico del hospital, que realiza la derivación, y luego solicitar un turno, donde se pacta cada cuánto tiempo se van a realizar los controles, que generalmente son cada 20 o 30 días. “Siempre tratamos de adaptar el plan nutricional a la familia y a su situación económica”, manifestó.

Por último, detalló que por lo general en la época previa a las fiestas hay muchos desertores, quienes vuelven pasadas las vacaciones. “Siempre en marzo retoman el plan alimentario”, finalizó.