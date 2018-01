Bomberos sólo entregará certificados de seguridad a las estaciones de servicios que cumplan con la Ley

A aquellas estaciones nucleadas en la Cámara de Expendedores de Combustibles, que no cumplen con las exigencias de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, no se les otorgara el certificado de seguridad contra incendios.

La Policía de la Provincia informó que profesionales técnicos e ingenieros de la División de Bomberos de la Policía de Salta determinaron que hay estaciones de servicios de capital, nucleadas en la Cámara de Expendedores de Combustibles, que no cumplen con las exigencias de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad 19.587, articulo 182, a la que adhirió la Provincia en el año 2.007, por lo que no se les otorgara el certificado de seguridad contra incendios.



La normativa exige que el edificio de uso público cuente con un “sistema fijo contra incendios” algo que algunas de las estructuras edilicias verificadas no presentan.

Ayer, propietarios de estaciones de servicio salieron a plantear sus quejas por ese pedido de Bomberos, ya que la instalación de una red fija hidrante, cuesta 2 millones de pesos. Sin embargo, no fue algo que se pidió de un día para el otro, sino que hace 10 años saben de la necesidad de esa obra, pero nunca invirtieron un peso en dar cumplimiento. Ahora es tarde.



Desde ningún punto de vista Bomberos de la Policía, como autoridad de control, expenderá el certificado correspondiente hasta tanto los empresarios se ajusten a la normativa nacional vigente desde el año 2.007.

Cualquier reclamo o consideración sobre la legislación mencionada, debe ser presentada ante otros poderes del Estado, ya que la competencia del organismo de seguridad se limita a controlar el cumplimiento de la Ley vigente.