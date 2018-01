“En el Parque Industrial de Metán crían gallinas”

El diputado provincial por Metán, Héctor Daniel D´Auria, se quejó del estado del Parque Industrial, ya que no permite la instalación de inversiones por la falta de servicios. Además, cuestiona que la ruta 9/34 se la única generadora de empleo del municipio.

En dialogó con Hablemos de Política por FM Aries, el legislador por Metán opinó sobre el presupuesto nacional 2018 y la falta de inclusión de obras viales en la ruta 9/34, después de que trascendiera que las discordias entre los vecinos y Vialidad Nacional generaron esa suspensión.

En primer lugar, D´Auria dijo que no se quería que les saquen la ruta a los vecinos porque hay cinco mil personas que viven del comercio en ese lugar. De todas formas, es necesario porque sería un gran progreso de conexión entre el norte y Buenos Aires.

“Los gobiernos anteriores no hicieron nada y es triste pensar que la mayor industria de Metán sea la ruta. Tenemos muchos problemas, no hicieron inversiones ni previeron nada. Los intendentes no trabajan de forma coordinada y a largo plazo se ven las consecuencias”, arremetió D´Auria.







Criadero de gallinas

Por otro lado, el diputado explicó que está realizando inversiones personales para generar empleo en la zona, porque le debe mucho a su departamento y quiere que crezca. Pero de paso, cuestionó que el Parque Industrial de la zona no resulta de interés para nadie ya que no cuenta con luz, agua ni gas, y así es difícil que pueda radicarse una industria.

Dio a conocer que en el lugar sólo se había instalado una fábrica de helados, pero hoy sólo se crían gallinas en el predio, aunque no quiso dar a conocer de quien se trata.