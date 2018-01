Estacioneros contra Bomberos: “Tal vez no disponen de los medios para combatir el fuego”

Así lo manifestó el ex presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Ricardo Stella, luego que la División de Bomberos de la Policía les exigiera la instalación de una red fija hidrante. "Es una obra inviable para muchos", dijo.

Luego que Bomberos de la Policía de Salta exigiera la instalación de una red fija hidrante para otorgar el certificado de seguridad contra incendios a las estaciones de servicios, el ex presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Ricardo Stella, en diálogo con InformateSalta, explicó que "hay estaciones a las que les resulta inviable hacer una obra de esa magnitud".

En ese sentido, manifestó que los espacios que piden para los depósitos de agua son realmente desproporcionados, y agregó que desde la cámara propusieron otros métodos de combate de fuego, como las espumas que utilizan los aeropuertos, pero todas fueron rechazadas.

En ese marco, planteó que quizás el problema es que Bomberos no dispone de los medios para combatir el fuego y necesita que las estaciones de servicios tengan reservorios de agua. “Me llama la atención la intransigencia de parte de ellos, ni la secretaría de Energía de la Nación ni las compañías petroleras exigen una red fija húmeda con reservorio de agua”, sostuvo.

Además señaló que los empresarios son permanentemente proclives a realizar inversiones en lo que hace a seguridad. “Hablar de que nosotros no queremos hacer la inversión me parece que no es correcto, nosotros lo que pretendemos es llegar a un acuerdo con medidas o elementos que puedan suplantar al agua”, dijo.

Por último, manifestó que las estaciones de servicios tienen una muy baja siniestralidad en lo que son accidentes con fuego. “No hay lugar físico en algunas estaciones como para instalar esos tanques”, finalizó.