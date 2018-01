Crimen de Nahuel en B° Solidaridad: "Era un menor, no hay justificación"

Jorge Salvatierra, uno de los hermanos de Nahuel manifestó que no entiende como puede alguien que no está "cuerdo" manejar un arma. La familia espera que no siga la violencia y sólo haya justicia. Los restos del joven serán sepultados en la Divina Misericordia a las 10 de la mañana.

El hermano de Nahuel Salvatierra, Jorge, debió regresar de manera anticipada a Salta debido a la muerte de su hermano en manos de un policía de Salta. " Por culpa de unos que andan matando como si nada a menores. Aunque quieran justificarse que robo, pelea, apedreamiento, discusiones, ningún efectivo tiene la autoridad para matar civiles. No son delincuentes no son terroristas, son civiles, es un menor, no hay justificación" indicó el familiar por FM Cielo.

Además, manifestó que un efectivo policial no puede disparar a quemarropa. " (A Nahuel) la bala le entró por la nuca y le salió por el ojo. ¿Qué justificación podemos encontrar a una muerte así?, no hay justificación para una cosa así” agregó.

Por otra parte, Jorge Salvatierra adelantó que luego que los restos de Nahuel sean sepultados, en el Cementerio de la Divina Misericordia, a las 18 se reunirán en el barrio para marchar pidiendo justicia.









“Hoy a las 10 de la mañana lo llevamos al cementerio y a las 18 tenemos pensado hacer la marcha, solamente pedimos justicia, nada más, no queremos que haya más muertes. Hoy es mi hermano, mañana puede ser cualquier chico, alguien que puede salir a comprar y no puede volver a su casa. Solamente nosotros sabemos el dolor que se siente perder una persona y más de esta manera. No hay justificación para la forma que lo mataron a mi hermano, la forma que lo dejaron tirado. ¿Cómo pudieron los mismos efectivos salir corriendo?, dejarlo tirado, darle los primeros auxilios, lo mínimo.”

Consultado por los policías imputados comentó que los testigos le dijeron que estaban de civil y que aún no habían entrado a trabajar. “No estaban en horario de trabajo, que iban a tomar su puesto de trabajo. "No sé qué se les dio por disparar así, y menos fuera del horario de trabajo. Yo no entiendo la manera de esto. Una gente no esta cuerda no puede manejar un arma así" agregó.

Sobre la posible pueblada con la que amenazaban vecinos y amigos de B° Solidaridad explicó: “El dolor que se siente hace inevitable pensar en eso, pero lo lógico sería que no haya más violencia. Y obvio que haya una respuesta. Que no haya encubrimiento porque si no se genera más violencia”.