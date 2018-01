Así lo expresó el jefe de la División Lacustre, Crio. Adrián Sánchez Rosado, quien brindó una serie de recomendaciones a fines de evitar muertes. “No se trata de saber o no nadar”, sostuvo.

A los fines de evitar muertes por ahogamiento, el jefe de la División Lacustre, Crio. Adrián Sánchez Rosado, en diálogo con InformateSalta, brindó una serie de recomendaciones tras asegurar que "la mayoría son evitables y se deben a un exceso de confianza”.

En ese sentido, sostuvo que la mayoría de los ríos de la provincia de Salta son de crecida repentina, por lo que hay que tener especial cuidado. “Usted puede tener un día hermoso, estar despejado, pero puede estar lloviendo en la cuenca alta y puede venir igual una crecida repentina”, sostuvo.

Con respecto a la concurrencia a dique y ríos, pidió a las personas llevar algún dispositivo de rotación o un chaleco salvavidas. “La mayoría de los ahogados se dan por negligencia, ya sea por personas que consumen bebidas alcohólicas o en el caso de niños por descuidos de los padres”, dijo.

También sostuvo que no se trata de saber o no nadar. “Hay muchos pozos, lugares irregulares, y no hay quien haga un rescate con prontitud en lugares alejados, lo que provoca que la gente se ahogue es el exceso de confianza”, señaló.

Sobre las estadísticas, manifestó que el año pasado se registraron alrededor de 24 personas en lo que va del año. “Yo considero que es bastante, sobre todo si tenemos en cuenta que todos los ahogamientos son perfectamente evitables”, afirmó.

Por último, advirtió que el precio de un chaleco salvavidas no tiene comparación con la vida de las personas.