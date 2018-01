"Estamos trabajando en recuperar el respeto en Bº Solidaridad"

Aberaztain, explicó por AM 840 que anoche se hizo una intervención policial que duró 5 minutos en B° Solidaridad, que fue un despeje pero no en la cancha que se encuentra cercana a la dependencia policial. Además se corroboró que no hubo ingresosa de personas heridas ni en centros de salud ni en nosocomios tras lo sucedido.

Aclaró que igual se analizará la intervención realizada para descartar la balacera o cualquier situación que tuviera que ver con lo denunciado ayer en las redes sociales. También invitó a los vecinos, de ser necesario, a radicar la denuncia policial en cualquier dependencia policial.





Con la fuerza cuestionada tras la muerte de Nahuel en manos de efectivo policial, el Luis Aberaztain dijo que se trabaja lentamente en recuperar el respeto de la barriada, para ello trabajarán con la policía de la dependencia y la comunidad.