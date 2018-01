Caso Nahir Galarza: un año de chats y una foto en Brasil pueden ser claves

—Desde la fiscalía considero que desde las evidencias no debería haber alguna duda. Sobre todo porque el dermotest no es una prueba fuerte ni contundente. Hoy hablan de un barrido electrónico, pero no se tiene eso en lo que es el ámbito criminalístico de Entre Ríos. Puede ser que lo tenga algún particular, pero eso en poder de la fiscalía o la policía no está. Por lo cual, con lo que se cuenta es un dermotest y por cómo se pudo realizar, el tiempo que se demoró y todo lo que hizo esta persona justamente genera que haya dado negativo. A veces nos olvidamos que hay un arma y que, aunque la defensa quiera desviar hacia el dermotest, el arma está disparada, el arma coincide, el arma es la que disparó la vaina que se encontró en el piso. Es decir que una de las balas que mataron a Fernando, o sea, una de las balas que encontramos, fue disparada por el arma.