“No hay argumento legal para que no llamen a elecciones en Tartagal”

Así lo aseguró Roque Rueda, letrado patrocinante de la UCR en la acción de amparo presentada ante la Corte Provincial, quien aseguró que Leavy le está faltando el respeto a la Constitución y al pueblo. “Como no había respuestas, tuvimos que recurrir a la justicia”, dijo.

Luego del amparo presentado por dirigentes de la UCR (Unión Cívica Radical) ante la Corte Provincial a los fines que se convoque inmediatamente a elecciones en Tartagal, Roque Rueda, ex candidato a senador y letrado patrocinante, en diálogo con InformateSalta, explicó que “la Constitución es clara y se aplica en forma directa por más vueltas que intenten darle”.

En la oportunidad, marcó que el diputado Mimessi, junto a los concejales de Tartagal, hicieron una presentación formal en la secretaría general de la gobernación el pasado 26 de diciembre requiriendo que se convoque a las elecciones y anunciando que en caso de no hacerlo en forma rápida se lo pedirían a la justicia, hecho que finalmente llevaron adelante.





En vista de ello, la Corte habilitó la feria y emitió un primer decreto en el que le corre un traslado de 5 días al gobernador para contestar la solicitud. “Depende que conteste el gobernador veremos como sigue el trámite”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a las maniobras de Sergio “Oso” Leavy para dejar en manos de su hermano el poder. En primer lugar, explicó que un día antes de jurar como diputado nacional presentó un pedido de licencia en Tartagal al Concejo Deliberante, por un año y una semana ya que la Constitución prevé que cuando un intendente cesa en su cargo faltando más de un año para que se termine el periodo se tiene que convocar a elecciones.

“Lo que pretendían era llevarlo como si fuera una mera licencia hasta un día después del 10 de diciembre de 2018 para poder presentar su renuncia y que la intendencia quede en manos de su hermano”, explicó Rueda.

Luis Eduardo Leavy es momentáneamente el intendente interino de Tartagal.

En segundo lugar, señaló que Leavy puso su renuncia a consideración del Concejo Deliberante el 11 de diciembre del 2017 quienes empezaron a hacer tratativas para no tratarla, entre ellas, marcar un error de tipeo en uno de los números de DNI de Leavy y reenviar la nota para que ratifique y mientras tanto pasar al receso. “Es una falta de respeto total a todo el mundo, a la Constitución, y al pueblo”, dijo.

"Presentó la renuncia cuando ya no era intendente porque cuando asumió en Buenos Aires su mandato como jefe comunal cesó inmediatamente", expresó.







Por último, sostuvo que la Constitución es clara y se aplica en forma directa, entonces “por más vueltas que le den al tema”, él ya no es intendente, y como no es intendente a más de dos años que termine el periodo para el cual había sido elegido hay que convocar a elecciones. “El que tiene la obligación de convocar a elecciones es el gobernador, no lo tiene que pedir el Concejo Deliberante de Tartagal”.