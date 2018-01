Licencia de Conducir: ¿Son confiables los exámenes de los centros médicos?

Salteños nuevamente elevaron sus quejas por los centros médicos responsables de otorgar el apto médico para las licencias de conducir en Capital. En esta oportunidad señalaron al ubicado frente al Centro Cívico Municipal por prácticas irregulares a lo largo de los diferentes exámenes obligatorios.

De acuerdo a los testimonios recabados por InformateSalta, el lugar atiende alrededor de 80 personas por jornada con un costo de $480 el conjunto de exámenes, logrando recaudar casi 40 mil pesos sólo en 24 horas, por un servicio que debería ser más serio ya que está vinculado al otorgamiento de un documento público, como lo es una licencia de conducir.

“Pasé por el médico Rojas quién me dio el apto clínico y el apto oftalmológico. De clínica no me preguntó nada sólo si tomaba algún medicamento” indicó uno de los solicitantes a InformateSalta. En cuanto al examen de visión expresó que sólo le hizo leer una letra, “la mediana” que quizás es una de las más fáciles, restándole importancia a este control que debería ser el más exhaustivo para prevenir los siniestros viales.







Seguidamente pasó por el análisis fonoaudiológico y finalizó con el psicológico. Al volver a la recepción se da con otra sorpresa, cuando descubre que la psicóloga que la atendió, María Eugenia Rocha, no era la que firmaba en el formulario, de nombre de María Soledad Arias Janin, lo cual podría incurrir en un posible delito tras la falsificación de firma, el cual está penado en el artículo 292 y 296 del Código Penal.

Ante tal irregularidad presentó su queja a la recepcionista y luego a la encargada de lugar. La respuesta fue que la psicóloga Arias Janin se encontraba con un familiar enfermo por eso el motivo de su ausencia y que la profesional que se encontraba atendiendo no podía firmar porque no tenía el curso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que la habilita a realizar esta tarea, el cual es un requisito obligatorio del organismo nacional.

Dejando a la luz una nueva situación ilegal ya que no hay razón para que una profesional que no está avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede estar emitiendo los aptos psicológicos si no posee la capacitación correspondiente.

A esta tercera irregularidad detectada se le suma que quien realiza las firmas y coloca los sellos es la misma recepcionista, ya que en la misma recepción y frente al solicitante del apto médico habría firmado y sellado a nombre del Dr. Pierre Dousset, profesional médico que no realizó ningún tipo de examen durante el proceso, según indicó a la denunciante.

Este es sólo un ejemplo de cómo se realizan los exámenes médicos obligatorios en los centros médicos habilitados por la Municipalidad de Salta y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.