La madre que golpeó a su hija por una tablet aseguró que “se lo merecía”

La joven madre que fue escrachada en las redes sociales por darle una feroz golpiza a su pequeña hija porque no encontraba la tablet justificó su accionar: “La c... a palos porque se lo merecía”.

Se trata de Belén Arzola, una mujer de Bahía Blanca que despertó indignación por un ataque contra su hija de 3 años, que fue filmado por un familiar y luego puesto a disposición de la subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño del municipio.

Por el repudiable acto, según informó Diario Los Andes, se realizó una medida de abrigo para los tres hijos de la agresora para darles protección y resguardo ante las amenazas y vulneración de sus derechos.

Sin embargo, la madre rompió el silencio a través de su cuenta de Facebook, en la que figura como Beelu Arzola. “Estos hijos de re mil p... que me escrachan por (considerarme) la peor madre que soy y nada que ver. Mi hija me escondió la tablet y ustedes ni saben lo que hizo, así que no pueden hablar ni mucho menos opinar sin saber", dijo la mujer.

Y agregó: "Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, y ustedes no se tienen que ni meter siquiera, ni tampoco escracharme porque la c... a palos se lo merecía”.

“Ahora todos estos hijos de p... que están difundiendo el video, los que lo están viralizando, la van a pagar uno por uno por hijos de p...”, redactó Arzola en su publicación, que minutos más tarde borró.

“A mí no me van a quitar (a) mis hijas, mi mamá otra pelotuda más (…) Yo soy la madre y tengo derecho a estar con ellas, nadie me manda, sé lo que soy y no le tengo que pedir permiso a nadie”, finalizó.