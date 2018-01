Interno apuñalado en Villa Las Rosas: “No está fuera de peligro”

Tras ser herido durante un enfrentamiento con otro recluso, Pablo Exequiel Rivadeneira, de 28 años, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde permanece internado con "pronóstico reservado".

Al respecto, Horacio Javier Mdalel, gerente de Atención a las Personas del Hospital San Bernardo, ante los micrófonos de FM Cielo, aseguró que el interno ingresó al nosocomio con un alto riesgo de mortalidad pero se pudo actuar en consecuencia y permitirle al menos la oportunidad de recuperarse en la terapia.

“Tiene una cantidad grande de heridas de armas blanca que afortunadamente no llegaron a tocar el corazón”, explicó el profesional.







En ese marco, aseguró que todavía no está fuera de peligro. “Está estacionario, entubado y se espera la evolución hemodinámica, afortunadamente no tiene traumatismo neurológico, el resto de las heridas no revisten mayor consideración que pongan en peligro la vida, pero si la del tórax que lo ponen en una situación crítica”, subrayó.

Cabe destacar que desde Villa Las Rosas indicaron que se trató de un incidente aislado adentro del penal.