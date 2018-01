Federal C: Con refuerzos de lujo, Villa Primavera busca el ascenso

Alexis y Fabricio Reyes se sumarán al equipo que peleará el ascenso al Federal “B”. Maino y Armella no podrán ser refuerzos porque disputarán Copa Argentina con Central Norte.

Villa primavera, equipo con grandes aspiraciones al ascenso al torneo Federal “B”, apostó a hacer grandes erogaciones para sumar refuerzos de categoría. El plan es reforzarse con jugadores del federal “B” y en especial se tentó con el equipo de Central Norte, que recién volverá al ruedo en agosto.

Hoy llegarán los hermanos Reyes, Alexis y Fabricio. La “Perla” decidió jugar Federal C, para no quedarse parado casi 8 meses. Finalmente Mariano Maino y Tomás Armella, quienes estaban apalabrados, no jugarán para el “Gatillo” porque la dirigencia del Cuervo pretende que los jugadores puedan jugar Copa Argentina.

Otro que está en la mira es el goleador, Miguel Puntano aunque esta negociación también es complicada por la misma situación que Maino y Armella.







Para Hugo Rivero, DT de Villa primavera, es fundamental un arquero de experiencia y por la caída de Maino, el plan B seria Francisco Bordón de Talleres de Perico.

Hoy el plantel de Villa Primavera se entrenará en las canchas auxiliares del estadio Martearena. También se espera la confirmación del amistoso ante Juventud Antoniana.