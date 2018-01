El pedido de Messi: "No vuelvas a mandarnos estos videos, nos hacen daño"

Hubo tiempos hace no muchos años en los que el cáncer tocó muy de cerca al plantel del Barcelona. Primero fue Eric Abidal quien debió luchar contra esa terrible enfermedad y ganó la batalla. Luego sería Tito Vilanova, ayudante de Guardiola y después entrenador del primer equipo, quien fallecería a causa de esa horrible enfermedad.

En una entrevista que brindó en un programa del Canal Plus francés, Abidal recordó momentos muy duros de cuando se debatía entre la vida y la muerte. Después de la primera operación por un tumor en el hígado, Abidal sentía un dolor difícil de describir: “Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un chuchillo abierto”.

Después volverían a operarlo y su presente tendría un cambio drástico: se recuperaría y volvería a jugar profesionalmente. Sin embargo, antes de eso estuvo bastante tiempo ausente de las canchas y recuerda con mucho dolor un episodio en el que sin saberlo dejó muy dolidos a sus compañeros por su estado.

“Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarles, les decía chicos, no os preocupéis, yo estoy allí. ¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía “chicos, ánimos” pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos”, contó según informó Pasión Fútbol.

Durante casi todo el 2012, Abidal estuvo alejado de las canchas a causa de esta enfermedad y regresó para el final de la temporada en 2013, en la que el Barça se consagró en la liga española. Luego, el francés se marchó al Mónaco y finalmente pasó al Olympiakos, el último club de su carrera.