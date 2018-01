Una dura denuncia contra Cacho Castaña pone en evidencia su pasado

El pez por la boca muere, y Cacho Castaña continúa pagando el precio de haber lanzado una frase desafortunada en el programa de Mariano Iúdica. En las últimas horas, la cantante Vicky Buchino, denunció en su cuenta de Facebook un hecho que le tocó vivir con el cantante en los años 70, cuando ella comenzaba a soñar con su futuro artístico. En ese entonces, según relató, él le había prometido ayudarla a grabar un disco que nunca existió.

"¿Te acordás hermano Cacho Castaña? ¿Te acordás cuando comenzamos juntos a cantar? Vos, Valeria (Lynch), Susan Ferrer, Kim Caram? Yo era una nena, vos, bastante más joven; pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacías. 'Me gusta, me gusta', te había hecho ganar un premio internacional y tu derrotero era prometedor. Nos hicimos amigos. En verdad, nos hicimos amigos de vos y tu entonces mujer, PG, una bellísima persona, con una carrera prominente", arranca el extenso relato que continúa así:

Luego de sus declaraciones, diferentes medios buscaron hablar con Vicky Buchino, quien explicó los motivos por los cuales decidió romper el silencio: "Lo que me movilizó a contarlo es el recuerdo. Yo vengo soportando esto hace muchísimos años, yo era una chica muy jovencita, sería finales de los 70, y la verdad que me impactó mucho vivir una situación semejante. No hubo ni manoseo, no hubo forcejeo, no hubo absolutamente nada, solamente lo que yo cuento. Mientras me hablaba se bajó el cierre, sacó su miembro y empezó a masturbarse. Por supuesto yo salí despavorida del auto, era algo impensado. Si me lo hace ahora le pego un cachetazo, pero en ese momento, con 16 o 17 años, me aterroricé", le relató la artista a Teleshow.

"Si yo hablaba en esa época de esto, se me iban a reír en la cara, nadie iba a decir 'esta mina tiene razón, puede ser'. Lo dejé pasar y siempre fue como una mochila que yo tuve encima porque nunca lo pude compartir más que con dos o tres personas de mi entorno. Tuve que soportar durante todos estos años todas sus fechorías, hablando del baúl y todo eso, y ahora habla de violación. Lo único que yo quiero es que no le den más aire para que hable de la mujer, basta, que se calle la boca, ya está, ya sabemos su prosapia y su pedigree con las mujeres", agregó.