Diosa a los 65: las selfies en bikini de Graciela Alfano

A los 65, Graciela Alfano está más espléndida que nunca y compartió con sus seguidores varias fotos en bikini, mientras disfruta de unos días de descanso en la playa.

Primero, la actriz posteó una imagen de ella tomando sol con una malla de dos piezas negra, sobre una reposera. Más tarde, subió varias selfies con la misma ropa.











Ambos posteos consiguieron cientos de "Me gusta" y comentarios positivos: "Hermosísima", "Te amo", "Qué diosa", "Mi ídola del corazón", "Sos y serás la más linda siempre", "Espléndida", "Ícono de belleza" y "Bella", fueron algunos.

Hace un tiempo Alfano había sufrido un accidente mientras corría en una plaza de Palermo, cuando un perro la embistió y se fracturó la tibia de su pierna izquierda. El percance le costó seis semanas de rehabilitación.







"Venían corriendo tres perros enormes jugando y uno me llevó puesta. Por suerte, me pude proteger porque tengo mucho entrenamiento y gracias a que no tengo sobrepeso ni osteoporosis, fue una fractura contenida y no hubo que enyesar",había contado en ese momento a Teleshow.

A pesar de la situación, ella se mostró optimista: "Tengo mucho ánimo. Todo me sirvió para darle energía a la gente. Por algo tengo 65 años y soy un todo. No solo tiene que ver con lo físico, sino con lo espiritual".