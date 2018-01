Nadia tuvo que posponer su viaje a China para operarse de la vista

No lograron juntar ni el 20% del dinero para el tratamiento, pero lejos de bajar los brazos lo reprogramaron y harán un festival solidario para llegar al objetivo.

Nadie tiene 21 años y nació con hipoplasia en ambos nervios ópticos. Necesita un tratamiento que solamente puede realizarlo en China para poder cambiar radicalmente su calidad de vida, pero a pesar de todos los esfuerzos no lograron juntar el dinero para viajar. Lejos de bajar los brazos reprogramaron el turno y harán un festival solidario para seguir recaudado.

Por Canal 11, su mamá contó que el primero de febrero tenían que estar en China, “pero la plata que juntamos no nos alcanza, no llegamos ni al 20% de lo que teníamos que depositar, por eso mandamos un nuevo correo pidiendo que nos reprogramen el turno. Aceptaron y ahora tenemos que viajar el 1 de mayo, pero no sabemos si nos mantienen el precio del tratamiento”.

El 26 de enero van a realizar un festival solidario en San Lorenzo, ya cuentan con todos los permisos y habilitaciones municipales y policiales, pero ahora buscan “que artistas se sumen y nos ayuden. Las entradas van a salir a la venta la semana que viene, con la compra también van a participar por varios premios”, contó Nadia, que no pierde la ilusión.

“Me gustaría que puedan sumarse, realmente necesito esto. Para seguir recaudando fondos estamos haciendo una venta de garage, los que quieran ayudar nos pueden traer sus donaciones. Estamos en España 2280 San Lorenzo”, finalizó la joven.