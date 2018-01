La cordobesa que mutiló a su amante, arrepentida: “Cometí un error, reaccioné horrible”

Brenda Micaela Barattini, la joven de 26 años que mutiló los genitales un hombre, escribió una carta abierta desde el penal de máxima seguridad Bouwer, en el que permanece detenida, en la que agradece el apoyo recibido y denuncia la “morbosidad y falta de respeto de los medios de comunicación".

La joven también reflexiona sobre la reacción que tuvo a la hora de actuar. “No quiero justificarme, porque sé que reaccioné de una manera horrible, como nunca tendría que haberlo hecho, me sentía oprimida, devastada, vi perjudicada mi carrera, mi vida, mi mente, mis afectos, llegué a un punto que no di más y dije basta”, expresó.

Micky, como suelen llamarla, aseguró que cometió un error y actuó en forma violenta. “Me bloqueé emocionalmente, me olvidé de todos, de mi familia, hasta de mí misma. Lo callé, pensaba que nadie merecía escuchar mis tormentos, y me daba vergüenza a la vez, tenía a mi mamá lejos y no quería generar más dramas de los que uno suele tener. Mis problemas eran míos, no de los demás, quería resolverlos yo sola”, sostuvo.

Además pidió que esta situación no se repita: “Sé que hay mucha gente que quizás me comprenda y otros que no, y está bien. Somos todos distintos, y es muy difícil ponerse en el lugar del otro. No me gustaría que éstos hechos se repitieran, hay que aprender a pedir ayuda y brindarla a quienes lo necesitan para que éstos casos no vuelvan a ocurrir, detrás de mí hay una familia entera que sufre”, sostuvo.

Por último, señaló que para evitar los distintos tipos de violencia de género, hay que trabajar juntos, hombres y mujeres. “Sé que hay muchas mujeres que callan como yo lo hice”, finalizó.