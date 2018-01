Boudou en libertad: "Lijo me dijo que cambiaron las reglas de juego"

Ambito.com/ El exvicepresidente Amado Boudou y el extitular del Senado recuperó su libertad el pasado viernes a la noche en la sede de la Policía Federal ubicada en Villa Lugano tras ser beneficiado por la Cámara Federal.



Boudou está procesado en una causa en la que se investiga la rendición irregular de viáticos cuando era ministro de Economía. Y le revocaron la prisión preventiva en esa causa sumándose a la que había recibido poco antes, el 3 de noviembre pasado, en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito.



En declaraciones al programa "Secreto de Sumario", que se emite por Radio 10, Boudou cuestionó a los responsables de fotografiarlo el día de su detención en su domicilio de puerto Madero cuando se encontraba descalzo y con ropa de descanso.



"Alguien hizo que eso pasara. Les dije en ese momento ´no hace falta la foto´. Parece que fuera como un trofeo de caza", señaló. Y agregó que "no es la foto, son las fotos. Hemos tenido un concurso de modelos de chalecos y casco" (en referencia a otros dirigentes detenidos del kirchnerismo).



"Sonó la puerta, fui a atender y atendí como estaba. La detención fue para la foto. Esto alguien lo gestó", denunció el exministro de Economía.



Consultado sobre sus días en prisión, el exvicepresidente dijo: "Muchas charlas tenían que ver con las injusticias del sistema y del capitalismo que estamos viviendo. Las condiciones que generan, hacen muy difícil la vida de las mayoría de las personas".



Además, apuntó contra el Gobierno al remarcar que "estamos pagando la factura frente a los poderosos. Tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace". "Mi detención escapa de toda lógica jurídica. Tenía claro que era una situación política", aseguró en ese sentido.



Respecto a la gestión de gobierno kirchnerista, dijo: "La herencia fue buena. Había cosas para corregir, no había dudas, pero de ahí a echarle la culpa al desastre que están haciendo, es una actitud adolescente y es una actitud cínica".



Por último, manifestó que tiene "un sabor amargo con muchos compañeros que siguen detenidos" y que no siente odio por haber sido detenido. "Hay que trabajar sobre lo positivo. No me parece que el odio sea la medida de la política, porque el odio nunca estuvo en nuestro espacio político", concluyó.



Boudou obtuvo su libertad sin tobillera y bajo caución juratoria, esto es el juramento o promesa de que va a responder los requerimientos de la Justicia, luego de que la Sala de Feria de la Cámara entendiera que no había "riesgos" para el avance del proceso con el exvicepresidente en libertad.