Relevaron la situación edilicia en el hospital San Vicente de Paul

El sábado pasado se difundieron imágenes tomadas desde el hospital San Vicente de Paul donde se podía ver como llovía, literalmente, dentro de la sala de rayos. También hubo filtraciones de agua en los pasillos del nosocomio.

Ramiro Barreiro, responsable de Infraestructura del ministerio de Salud, explicó en InformateSalta que “debido a la basura que estaba acumulado en el sobre techo empezó a caer sobre las terrazas. La cantidad de agua que cayó hizo que todo eso se acumule en el resumidero y se creó como una pileta en las terrazas. El agua se comenzó a filtrar por los respiraderos y a pasar por los ductos del aire acondicionado viejo que está en desuso”.

El agua no sólo ingresó por las bocas del aire en desuso sino que también filtró por los pasillos. “Afortunadamente no se afectaron los equipos. Les entró agua, se los secó bien y no se vio afectó el funcionamiento”, sostuvo el funcionario.

Barreiro aprovechó para recordar que están a la espera de la llegada “de equipos que vienen de Nación. Son tres equipos de radiología para reemplazar los que ya tienen 10 años, un mimógrafo, un resonador y otros equipos de menor porte”.

Con respecto a los trabajos que se realizarán para evitar que se produzcan situaciones similares durante la temporada estival, Barreiro dijo: “Se va a realizar la limpieza de todo lo que se obstruyó y además, que ya estaba programado y presupuestado, se van a reemplazar los sobretecho y evitar estas problemáticas”.