Las cinco personas más malas según los signos del zodíaco

Las personalidades y las fechas de nacimiento de cada persona van de la mano y por eso somos todos diferentes. Pero claro, los nacidos bajo el mismo signo del zodíaco pueden tener características similares.



Hoy nos centraremos en las personalidades menos tolerantes, más exigentes, comúnmente las tildadas de "malas".



1) Escorpio: Las personas nacidas bajo este signo son las más vengativas. Si les haces daño no pensará dos veces en hacer que te sientas mal. Se enojan fácilmente, ganan las discusiones y casi nunca piden perdón porque son orgullosos.



2) Cáncer: Los cancereanos pueden llegar a ser crueles si le causan daño a alguno ser querido. Son protectores y los enoja la falta de respeto.



3) Piscis: Los piscianos son los más rencorosos del zodiaco. Son de reprochar las cosas, son desconfiadas e intolerantes. Cuando algo no le parece, lo dice aunque sus comentarios puedan lastimar.



4) Capricornio: Es la persona más despiadada de todas; si alguien hiere su orgullo, reacciona sin pensar. Sus emociones se congelan cuando defiende su identidad.



5) Géminis: Son personas que sacrifican todo por el bienestar propio y de los suyos. Protege a capa y espada y no le importa herir sentimientos, no tiene tapujos.