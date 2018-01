Diego Maradona confirmó que no irá al casamiento de Dalma: “Rocío no va a ir, yo tampoco”

Cultura Hace 5 horas

Un nuevo escándalo envuelve a la familia Maradona. El ex jugador de fútbol aseguró que no participará de la boda de su hija mayor, programada para el mes de abril, debido a que su mujer no está entre los invitados.