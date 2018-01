Crimen de Nahuel: “Los que lo tenían que cuidar lo mataron de la peor manera”

El caso por el crimen de Nahuel Salvatierra, el joven de 17 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de dos policías en Barrio Solidaridad, llegó a manos de la abogada Liz Palavecino, quien tomó la causa durante la jornada de ayer.

Al respecto, la letrada repudió enfáticamente el accionar de los efectivos. “Los que nos tienen que cuidar lo mataron de la peor manera. Lo que buscamos es que se haga justicia hasta llegar a las últimas consecuencias, sean condenados,” dijo por Radio Salta.

Además, elogió el trabajo que está llevando adelante el fiscal de Graves Atentados contra las personas, Rodrigo González Miralpeix. “Empezaremos a trabajar para que esto avance rápido, no hay nada que reprochar. Si lo que hay que hacer como querella es el acompañamiento y empezar a hacer las medidas correspondientes y uno como actuando en la querella pueda aportar,” expresó.

En este sentido, indicó que recién mañana tendrá acceso al expediente con el que empezarán a actuar inmediatamente. “Se está empezando a trabajar para que la culminación sea la condena que sea intachable y un ejemplo, ante todo, de lo que nos deben cuidar, nos deben cuidar no matar,” aseveró Palavecino.

Finalmente, manifestó que por el momento la familia Salvatierra no piensa en pedir un resarcimiento económico. “Es muy reciente, están muy dolidos y consternados. No hay un resarcimiento que pueda equiparar la devolución de un hijo. No merecía lo que le pasó. Nadie merece morir así sin haber hecho absolutamente nada,” explicó.