El Papa Francisco se hizo cargo de las críticas a la Iglesia: "Ir vestido de cura se está pagando caro"

El Papa Francisco mantuvo una intensa agenda durante su segundo día en Chile. Después de una misa en el Parque O'Higgins y su visita a la cárcel de mujeres, el pontífice se reunió con las autoridades religiosas chilenas en la Catedral de Santiago. Luego tendrá un encuentro con los Obispos de la Conferencia Episcopal, en la Sacristía, consignó el portal TN.

"Conozco el dolor que han significado los casos de abuso a menores de edad", disparó Francisco. "El dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionadas la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Y también dolor por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento". "Ir vestidos de cura, en muchos lados, se está pagando caro", resaltó.

En la misma línea, el Papa enfatizó en cómo los miembros de la Iglesia deben responder ante este conflicto. "La peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando en la desolación", aseveró. "La vida presbiteral en Chile ha atravesado horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha también crecido la cizaña del mal", alertó.

Además, el Papa tiene programado un recorrido privado en el Santuario de San Alberto Hurtado, donde se encontrará con miembros de la Compañía de Jesús en Chile, congregación a la que pertenece.

Durante su visita al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, Francisco resaltó la importancia de reconocer errores. "Pedimos perdón a todos los que herimos por nuestros delitos. Todos tenemos que pedir perdón, eso nos humaniza", señaló.

"Estar privadas de su libertad no es sinónimo de perder esperanza. No quiere decir dejar de soñar. No es lo mismo que estar privados de la dignidad. Eso no se toca, se cuida, se custodia", aseveró el Papa. Y remarcó la importancia de mirar adelante y no perder la fe durante el camino.