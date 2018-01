La despidieron del municipio de San Lorenzo, está embarazada y decidió encadenarse

Camila, en dialogo con FM Profesional, contó que antes de que el 3 de enero la dejaran sin contrato en el municipio, ya había sido suspendida desde el 15 de diciembre hasta el 22 de enero por una causa armada, basándose en un contrato vencido, el cual tras firmar la despidieron día atrás con la figura “no renovación de contrato con causa” en su puesto como administrativa del área de tránsito.

Denunció que hoy no cuenta con la copia de su contrato firmado para ver las cláusulas y esta situación se viene dando hace 2 años, cuando reingresó luego que Gonza la dejará cesante cuando tenía 11 meses en planta permanente. De 8 contratos firmados, sólo de un contrato recibieron copia. Además, según la mujer, los contratos no están encuadrados en la Ley 6068, era de locación de servicio y no de relación de dependencia.

En consecuencia, la mujer sostiene que el Intendente Kila Gonza, apretó a través de sus asesores a dos compañeros para que le armen una causa por una cuestión política, diciendo que supuestamente la encontraron durmiendo en la oficina. Esta denuncia incluso la acompañaron con fotos, y dice tener audios de uno de los trabajadores donde le confiesa todo.

Ella dijo que en dos audiencias que ya tuvieron en el Ministerio de Trabajo, se les informó que el procedimiento administrativo está mal hecho y que no correspondía una suspensión.

“Desde el ministerio y de ATE le dijeron que está mal hecho, mandaron notificaciones fuera del tiempo que corresponde y sin embargo así me suspendieron” dijo Camila.

Respuesta del Municipio de San Lorenzo

Kila Gonza, Intendente de San Lorenzo asegura que un vecino la encontró durmiendo en horario de trabajo y le sacó fotos, por ello se le inició un sumario y no se le renovó contrato basándonos en las pruebas.

En ese momento, la mujer argumentó que se sintió descompensada y que había concurrido al Centro de Salud para tomarse la presión, cosa que luego se corroboró que era mentira. Además hay pruebas de diferentes días en donde ella esta durmiendo y un compañero denunció lo mismo.

“¿Qué podemos hacer?, el vecino viene y quiere que se le brinde el servicio. No le echa la culpa a la señora que estaba durmiendo, le echa la culpa al Intendente que no controla. No se puede tener una persona, pagarle para que duerma” indicó el intendente Gonza por FM Profesional.

En cuanto a su decisión de encadenarse manifestó: “tendría que haber pensado que al trabajo hay que venir a trabajar y no a dormir”.