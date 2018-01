Horóscopo Ganesha para todos los signos del zodíaco

El elefante es uno de los animales más fuertes y resistentes del bosque, pero a la vez, es un animal amable, apacible, y también vegetariano. No mata para alimentarse. Es muy afectuoso y leal y de la misma forma lo es Ganesha.

De cualquier modo, no es un animal indefenso y de ser provocado, puede destruir todo lo que esté en su camino. Asimismo Ganesha destruye de manera implacable las entidades oscuras.

Ganesha se manifiesta para dejarte consejos evolutivos según tu signo del zodíaco:

Aries

Consejo de Ganesha: SOLTAR

Han habido muchas lecciones y desafíos últimamente. Ganesha te ofrece la opción de regenerarte a través del silencio, de ir hacia adentro y de soltar –aunque sea por un tiempo- las armas. Pequeños períodos de reencuentro con vos mismo traerán más energía y potencia a tu campo energético. Sabemos de tu alta fuerza, pero no olvides que el cuerpo y el espíritu necesitan un buen descanso, una buena reparación, para poder revitalizarse y salir con más poder. Los desafíos que se están presentando en este momento se irán resolviendo si lográs confiar un poco más y soltar un poco el control mientras te ocupás de vos mismo. La recarga te dará más estabilidad, más concentración y más capacidad de resolver efectivamente. El estrés te dispersa y te vuelve impulsivo, y sabemos que en esas circunstancias las decisiones a veces no son las mejores. Aprovechá el consejo de Ganesha y ocúpate de vos.

Tauro:

Consejo de Ganesha: PLACER

La alegría y la risa son excelentes medicinas, elevan tu vibración y frecuencia y energizan todos los campos. Si has venido teniendo demasiadas cargas o te estás sintiendo malhumorado o cansado, recordá cuan importantes son los momentos de disfrute, y negártelos es un gran ataque hacia vos mismo. Es hora de tomarte espacios personales de placer, por pequeños que sean, aportan luz y eliminan tanta contaminación que recibimos en el día a día. La risa remueve energías estancadas de tu plexo solar y limpia los chakras, y qué mejor que cuidar de tu salud que apelar a todo lo natural y sano? Ganesha aliviana tus energías y te da risa, placer y disfrute para que por donde sea que pases, dejes lo mejor de vos.

Géminis

Consejo de Ganesha: GENEROSIDAD

Cuando abrimos el corazón a la generosidad emocional, física, financiera y energética, ocurren cambios maravillosos en nuestras vidas. Ser generoso es ser amable con las palabras y alentar a los demás, ser generosos es conectar con la abundancia, darnos gustos, permisos y entender que valor que nos pone el afuera es el valor que nos ponemos por dentro. No hay buena suerte o mala suerte, la vamos armando nosotros con las acciones diarias. Si sembramos generosidad y amabilidad, eso mismo vendrá de otras fuentes, si realmente es dado con amor y no esperando nada a cambio. Cuando retenemos, todo se traba, cuando hay miedo y cerramos las manos, nada llega. Ganesha nos regala la medicina de la generosidad, un bálsamo a nuestra alma y a la de todos los que nos rodean, usemos esta hermosa energía para abrirnos.

Cáncer

Consejo de Ganesha: SABIDURIA INTERNA

Muchas veces, por inseguridad, desoís tu voz intuitiva que tiene muchísima sabiduría de tantas encarnaciones por las cuales has pasado. Ganesha te insta a hacerle caso a esas corazonadas, intuiciones y voces interiores que intentan marcarte el camino, pero que tu mente muchas veces desoye y descalifica por no creer o no tener la suficiente fe. Tus guías jamás te desamparan, siempre estás acompañado, y tu gran sabiduría interna no viene de libros ni de academias, sino de mucha acumulación de conocimientos a lo largo de varias vidas. Es hora de confiar y potenciar estas voces, ya que son de gran ayuda para marcar tu camino. Ganesha destapa tu tercer ojo para activar más tu visión, y tu parte es confiar y dejarte llevar por la misma.

Leo

Consejo de Ganesha: PERSEVERANCIA

Ganesha rompió su propio colmillo para usarlo como pluma y poder seguir escribiendo las sagradas escrituras. Este acto de perseverancia y constancia nos marca que, a veces, pequeños obstáculos se nos presentan en el camino y muchas veces desistimos y dejamos todo por la mitad justamente por no seguir intentando o por no buscar recursos para sobrellevar estas piedras en el camino. Ganesha te da fuerzas para seguir persistiendo aún cuando todo parezca no fluir. Ese intento más para lograr aquello que deseás, ese impulso para seguir aún cuando el cansancio te vence, es el gran regalo de esta generosa deidad. Muchas veces los logros están al alcance aunque parezcan lejanos, y los últimos intentos son justamente los esenciales para no quedarte con las manos vacías y lleno de frustración. A seguir adelante, con asistencia y amor de Ganesha!

Virgo

Consejo de Ganesha: OPTIMISMO

Cuando el realismo pesa, muchas veces la visión se vuelve sombría y desconfiada. Cuando vemos lo que falta y no lo que hay, vivimos en carencia y vemos los defectos, y no las virtudes. Ganesha te otorga el regalo del optimismo, esa medicina maravillosa de poder ver en abundancia y agradecimiento todo lo que hay, y, lejos de conformarnos y estancarnos, nos da potencia para ir por más en actitud permanente de agradecimiento y gratitud por todo lo logrado y por todo lo que estamos por lograr. Cuando el perfeccionismo trae críticas y quejas, o ese Juez interno trae excesivas responsabilidades y un gran sentido de la exigencia, es necesario aflojar y sabernos protegidos en el camino mientras honramos nuestra imperfección, después de todo, la vida no viene con un manual de instrucciones y vamos haciendo camino al andar. Ganesha, este maravilloso Dios Elefante, te da alegría y optimismo para encarar tu día a día con la mejor energía.

Libra

Consejo de Ganesha: PRIORIDADES

Cada día de la vida es un hermoso regalo, y elegirlo vivir con amor y con alegría es una decisión personal. Cuando encaramos la vida haciéndonos cargo de los fardos y mochilas ajenas, y descuidamos nuestra lista de prioridades, andamos por la vida desequilibrados, molestos, enfadados y muy irritados por no poder ser auténticos o por no poder sentir protagonismo en nuestras vidas. Ganesha te regala la energía para poder establecer una nueva lista de prioridades en tu vida, a partir de ahora, con vos en primer lugar. Esto no habla para nada de egoísmo, sino más bien todo lo contrario, de amor propio, de autovaloración , de un amor por vos mismo que estás decidiendo alimentar conscientemente. La prioridad principal sos vos, y tus necesidades y deseos, y luego, desde ese lugar de protagonismo y de auto-aceptación, podrás dar lo mejor de vos para los demás.

Escorpio

Consejo de Ganesha: FOCO

Avanzar con foco y decisión, eligiendo no distraernos tanto en el camino es de gran ayuda. Cuando la intención es precisa, y la voluntad no flaquea, el Universo puede ayudarnos. Este foco sumado a acción realista y concreta, y mucha fuerza de voluntad nos garantiza llegar lejos sobre todo cuando nuestros propósitos son benévolos y buscan lo mejor para nosotros y todos los involucrados. Ganesha nos regala el foco, esa capacidad de dar en el blanco, y para eso necesitamos concentración y luchar contra la dispersión mental y contra las numerosas distracciones que se presentan que vienen a sabotear nuestro camino. Mantenernos equilibrados, en eje y alineados con los ojos en las metas será menester para los proyectos del año, y Ganesha afortunadamente nos está ayudando.

Sagitario

Consejo de Ganesha: TRANSFORMACION PERSONAL

Son tiempos de cambios y regeneración. Mucha evolución está en camino, y grandes desafíos nos están empujando a cambiar y a animarnos a más. Ganesha nos asiste en este proceso de oruga a mariposa, que, aunque duele, es menester para pulirnos cual diamantes, tallándonos y avanzando en nuestro camino personal. Nuestra escala de valores está cambiando y necesitamos conectar con la inspiración y motivación para llegar más lejos. Ganesha nos dará fuerzas en el camino aunque la ruta se vuelva sinuosa o complicada. Hay que llegar más arriba, todo está listo y nosotros también. Apelemos a nuestra gran fuerza interna y fe para que el avance no se estanque y que no nos distraigamos o demoremos por temor. Ganesha está allí, acompañando cada paso que damos, sosteniendo y apuntalando.

Capricornio

Consejo de Ganesha: SANACIÓN

Cuando nos volvemos omnipotentes o todopudientes, es difícil sanar porque no aceptamos ayuda ni delegamos, y el control nos gana. Eso nos vuelve rígidos y estructurados, y muchas veces, nos genera cansancio y fatiga porque no hay descanso ni tampoco hay capacidad de confiar en otros. Todo debo hacerlo yo solo. Ganesha, amorosamente, te ofrece la medicina del alma, la sanación para poder de a poco instalar cambios sólidos y poder entender que no sos imprescindible, que los demás pueden esperar y que decir no y establecer límites no te hace mala persona, te hace humano y auténtico. Pensá en vos y en tus necesidades y ubicate en lugares terapéuticos y de profunda sanación. Hay muchas herramientas a tu disposición. Agendá alguna visita a meditación con cuencos, reiki, o todo aquello que te vibre y te ayude. Ganesha te da su bendición.

Acuario

Consejo de Ganesha: ACEPTACIÓN

Cuando no nos aceptamos, o no aceptamos la situación que estamos viviendo, todo es más difícil. Cuando no queremos ver y queremos evadir o negar, la evolución no llega. Ganesha nos da la medicina de la aceptación, que de ningún modo es una energía pasiva o de resignación, sino más bien todo lo contrario. Viendo las cosas como son y no como queremos que sean nos da mucho poder para decidir si queremos seguir en esa situación o preferimos el cambio. Aceptarnos es integrarnos mientras seguimos creciendo y es tener una mirada profunda del presente, el poder habitar el presente es un maravilloso tónico para poder crear un mejor futuro. Recibir la energía de Ganesha para querernos más es un hermoso regalo para poder amarnos y entender que somos siempre nuestro mejor recurso. A usar la aceptación como poderoso peldaño de escalar y escalar aún más.

Piscis

Consejo de Ganesha: LOGROS

En muchas historias se dice que Ganesha tuvo dos esposas, Siddhi –éxito- y Riddhi –prosperidad- . Aunque a veces te cueste conectar con estas energías, tal vez por culpa, te pertenecen y Ganesha te las acerca este año. Hay en vos mucha capacidad de concretar, y mucha intuición pero muchas veces la dispersión, las fantasías y las nubes mentales te impiden conectarte de lleno con este gran potencial. Las energías disponibles están listas para ayudarte a manifestar lo mejor de vos este año, y Ganesha te da ese toque de buena suerte y buena estrella para que todo lo que está listo para salir salga, se concrete y se potencie y sea todo un éxito. Si lográs superar la culpa, mucho avance será posible este año y mucha realización personal. Recordá que tus logros pueden ayudar a muchas personas, si salen del corazón y se conectan con el servicio y la amorosidad. A por ello!

Fuente: Julieta Suarez Valente astróloga y tarotista