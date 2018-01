Caprichos de Salta: La Maga

“El arte viste al misterio” me dice el Ciego y mientras le da la última pitada al cigarrillo, se acomoda sus gruesos y negros anteojos. Caminamos hasta la esquina que une a las calles Leguizamón y Dean Funes. Nos detenemos justo sobre el cordón, con las puntas de los pies suspendidas en el aire, asomados al discretísimo abismo del asfalto como si los pasos intentarán un acto suicida.

-Decime, Siryab… ¿Te gusta la pintura?

-Supongo que sí. Nunca me detuve a pensar en eso ni le dediqué tiempo a entender o apreciar las artes plásticas. Pero sí, puedo decirle que me gustaría pintar o esculpir algo. Me parece muy interesante la actividad.

-Y… ¿Los misterios?

- No puedo arriesgar una consideración sobre los misterios. Los desconozco o, al menos, no los sé reconocer inmediatamente. Ni siquiera me atrevería a decir que me son ajenos… porque tampoco lo sé. Usted me ha iniciado en ese camino… pero aun no puedo identificar el lugar que me corresponde en esta historia ni el tenor de mi vinculación. Muchas veces siento miedo.

-Tenés una ignorancia aséptica. Una ignorancia controlada. Sos prudente con el desconocimiento. Ese respeto por lo invisible te hace un buen recipiendario. En ocasiones, el agua es tan límpida y transparente que el pez no sabe que está nadando… cree que vuela. Eso es peligroso… porque cuando el agua se enturbia cree que lo están enterrando y se ahoga… A vos eso no te va a pasar. Te salva la bendición de la duda.

Después de reírse, como se ríen los hijos de puta con destino de gloria, me pide que lo siga…

-Vení, chango… te voy a llevar a una galería de arte… un lugar mágico… Estamos cerca.

No voy a dar datos ni precisiones, como es mi costumbre y por código de honor, para proteger al Capricho de la depredación y el irrespeto de los agusanados corazones profanos.

La hora de la siesta marca un leve cambio en la atmosfera salteña. Mientras la estupidez se adormece; la vida, la única verdad, la que parece rara ante la conducta de los han nacido solo por accidente o alboroto químico, se yergue sin dejar sombra ni reflejos. Es, entonces, cuando se abren las puertas y se corren los velos. El Ciego Jorge golpea una puerta muy vieja y del otro lado se descorren tres trabas para abrirse suavemente y sin ruidos, como si hubiera sido liberada y gozara de esa libertad en una huida planificada que se concreta en tiempo y forma. Un largo pasillo en penumbras con pinturas de diferentes tamaños perfectamente iluminadas cuelgan de las paredes a distancias iguales, como si fuesen ventanas a algún lado que nunca hemos visto. En el piso hay tres figuras: un sauce, un número nueve y un huevo.

-Esta es la galería de arte de Madame Fernande Montfá, la maga. –Me dice Jorge en voz baja-

El ciego toca una campanilla de plata que hay sobre una consola de estilo Luis XV que está a nuestra derecha. Detrás del tintineo argentino aparece una mujer con un vestido largo de color rojo y cabellera cuidadosamente revuelta que, sobre descomunales zapatos de tacos altos, camina con la gracia desafiante de Rita Hayworth y el candor implacable de la bella Jessica Rabbit. Nos ofrece café con cognac y sonreímos inevitablemente. La sonrisa de la mujer es inquietante y enigmática; la mirada no es de sus ojos, es una intención ajena a ellos. Sus ojos son levemente tristes, su mirada es la lamida de un dragón, viene del fondo de su ser. Recorremos el pasillo y después del recodo, descubro que es un laberinto. Miro el primer cuadro después de salir del tramo inicial; es una tela pintada sin figura alguna, un fondo. Parece el cristal de un espejo pero sin ninguna imagen reflejada. Ella, Madame Montfá, apoya su mano en mi espalda y me acerca, me empuja delicadamente hasta la obra. Termino metiendo la cabeza a través la tela y me veo. No me veo reflejado… ¡Me veo a mi mismo como si fuese otro… pero idéntico! Entonces me pregunta “¿Estás ahí?” y respondo afirmativamente tan confundido como azorado. Hago nueve pasos más y me paro frente a un cuadro del tamaño de una puerta. La pintura es de color verde agua con pequeñas pintitas amarillas y blancas. Ella, la Maga, traza graciosamente una línea vertical que parte la obra simétricamente en dos hojas como si fuese una puerta. “Empujá” me dice… y abro la puerta. Otra vez me veo ahí parado. Vuelve a preguntarme “¿Estás ahí?” repito el “sí” pero un poco menos asustado. Lo mismo sucede con la pintura del ojo de buey, la alcantarilla y el ventiluz. Hasta que llegamos a una ventana. Una ventana real. Me asomo y me pregunta si me veo. Respondo “No. Sólo estoy de este lado” Fernande sonríe y me lleva de la mano a un enorme salón con una escalera caracol en el medio. Arriba, pegado en el techo hay un óleo de color celeste y en el suelo hay otro de color negro con un resplandor en el fondo. Me asomo al del suelo y entro en él. Me veo a mi mismo leyendo; tocando el violín; comiendo una fruta; desbastando una piedra blanca; midiendo un terreno; construyendo un templo; escribiendo un libro; construyendo un violín; plantando un árbol y finalmente caminando desnudo con una mujer, también sin ropas, hacia el este mientras el sol se pone, como siempre, en el oeste. Salgo de ahí por la escalera caracol y subo a la pintura del techo. Me asomo y sólo veo las terrazas de las casas, pájaros que pasan volando y siento el ruido de la ciudad. Es el mundo que vemos a diario. Le cuento a Fernande lo que vi abajo y me dice: “Ese es tu infierno, tu interior. Tu vida. Eso está bien. Estás ahí porque sos hijo de los primeros; los primeros fueron pocos y sus hijos lo siguen siendo. A veces, por no decir casi siempre, la vida te es triste… pero eso es mejor que las demás vidas… que son una mierda” y cuando le describo lo que vi arriba, sonríe y dice: “allá arriba… afuera… siempre pasa lo mismo… pasan pájaros volando… para algunos son ángeles… pero son pájaros. Los ángeles nunca tuvieron alas”.

Fernande me toma las manos y me besa; después me dice “si no fueses yo misma, te dejaría aquí adentro… pero visto que somos el mismo ser… yo puedo ver lo que pasa afuera por tus ojos y vos poder ver lo que pasa adentro por los míos”.

Salgo de ahí pero también me quedo… dejo algo de mí y me llevo algo de ella. Soy diferente como siempre y soy igual como nunca…