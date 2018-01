Los hombres que según su signo le escapan al casamiento

La astrología nos dice mucho de las personas y nos centraremos en aquellos signos a los que les asusta la idea del compromiso. ¡Ojo! porque no es que nunca lo hagan pero sí les cuesta un poco más que a otros signos.



Aries: Son los hombres más comprometidos con sus ideales y tienen principios firmes lo que los hace compañeros difíciles, porque no ceden y siempre se verán como la prioridad.



Géminis: Los varones geminianos son encantadores porque entablan conversaciones, crean confianza y hacen sentir especial con sus palabras a la persona que tenga a su lado. Pero les gusta la informalidad, se sienten incómodos con títulos.



Sagitario: Los sagitarianos no se toman la vida con seriedad ya que creen en la libertad y aman su soledad. Disfrutan no dar explicaciones a los demás y cuando las cosas se tornan serias, suelen alejarse.



Acuario: Los hombres son curiosos ya que buscan conexiones profundas pero, a la vez, les cuesta establecer relaciones a largo plazo. Son muy cambiantes.