Sáenz anticipó importantes cambios en su gabinete

El intendente Gustavo Sáenz se refirió a las renuncias del secretario de Ambiente y el director de Espacios Verdes. Señaló que aún no tienen los nombres de quienes ocuparán ésos cargos y adelantó que hará una reestructuración de todo el organigrama municipal.

La renuncia de dos funcionarios municipales del área de Ambiente, luego de que se conociera un informe del Tribunal de Cuentas donde se expuso el pago por una obra millonaria que no se habría ejecutado, causaron polémica, aunque Casas indicó que su alejamiento no se debe a estos informes.

Se trata de la limpieza del canal de zona oeste, por la que el Ejecutivo habría pagado $1.240.000 y sin embargo no se habrían realizado los trabajos. El intendente Gustavo Sáenz señaló en Somos Salta al respecto: “El tribunal tiene la obligación de denunciar este tipo de cuestiones que no siempre son ciertas, ahora tendrán la posibilidad de mostrar con papeles y documentos administrativos si esto es así o no”.

Con respecto a los motivos de la renuncia de Federico Casas, quien estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta, y Shanon Oliver Iturrieta, director general de Espacios Verdes, el intendente intentó despegarlos del informe del Tribunal y dijo que los funcionarios habían cumplido su ciclo.

Sáenz aprovechó, su visita al balneario Perón, para anticipar próximos cambios en su gabinete: “Federico en diciembre ya me había planteado la necesidad de volver a la actividad privada, hizo una gran gestión. Felicito a todos los que trabajaron en ésta área. Todavía no tenemos nombres, estamos haciendo una reestructuración de todo el organigrama porque la idea es hacer distintos cambios y lo vamos a hacer de forma conjunta”.