Familia encontró una lampalagua en su gallinero en Joaquín V. González

El espeluznante hallazgo ocurrió en Los Silos cuando el reptil se estaba alimentando de las aves del lugar. Su tamaño y grosor asustaron pero la boa vizcachera no ataca a los humanos, no tiene veneno y atrapa a sus presas con un abrazo. Mirá el VIDEO.

El hallazgo se produjo en una granja en Los Silos en Joaquín V. González. El reptil se encontraba alimentándose de las aves de un gallinero. En consecuencia, la boa vizcachera fue entregada a las autoridades policiales y trasladadas a una Reserva de General Pizarro, confirmó el periodista Fernando Barros.

¿Son peligrosas para los humanos las lampalaguas?

Según especialistas, como es el caso de Lucas Monzón, director del Instituto privado de Ofidiología Refugio Salvaje del Serpentario Resistencia, el reptil conocido como lampalagua o boa vizcachera, no es venenosa y los humanos no corremos peligro ante su presencia. Cuando se dejan ver es porque buscan alimentarse.

Su piel posee el color negro, aunque mayormente predomina el color marrón oscuro como el de las cortezas de los árboles, simulando así ser parte del tronco. También posee manchas blancuzcas en su piel semejante a los líquenes pegados a los árboles.

“No es una serpiente venenosa sino constrictora. Es decir, mata a sus presas con el abrazo de su cuerpo produciendo así la asfixia y luego las traga enteras pues no posee muelas en su mandíbula. No es víbora, no es culebra ni pitón (no existen las pitones en Argentina,) sino que es una boa” sostuvo Monzón.

Prefiere zonas con abundante vegetación y árboles, aunque en muchas ocasiones se la encuentra en tierra en busca de alimentos como por ejemplo cuevas vizcacheras o gallineros.