Escándalo en el programa de Andrea Politti por amor prohibido

Guiado por el fuerte sentimiento de amor, pero frenado por tratarse de la hermana de su gran amigo, Martín se animó a expresarle cara a cara lo que sentía por Daiana en Ojos que no ven, el programa que conduce Andrea Politti por eltrece.



Tras algunas pistas y varios juegos, la joven se quitó las vendas y vio al hombre que se la jugó por ella. "La verdad es que te amo profundamente", le dijo el participante, sin pudores, ante las cámaras.



"Le prometo mucha felicidad. Estar siempre a su lado, cuidarla, protegerla. Estar siempre para lo que sea", agregó el enamorado hombre, sin dejar de mirarla fijamente a los ojos en ningún momento.



Sin embargo, previo a que diera su veredicto, ella recibió un mensaje de su hermano: "Hola hermanita. Yo no estoy de acuerdo, ojalá que le digas que no. Pero si las cosas se dan y vos sos feliz, dale para adelante que yo voy a estar con todas con vos igual. Te quiero mucho".



Segundos más tarde, la mamá de una de las protagonistas de esta historia también quiso dejar su saludo con unas cálidas palabras: "Hola hija. Sabés que siempre vamos a estar a tu lado, apoyándote en tus decisiones. Te queremos mucho, así que dale para adelante. Hacé lo que tu corazón diga".



"Un beso en la boca es que sí y un beso en la mejilla es que no", remarcó la conductora. Pero a la hora de la verdad y emocionada hasta las lágrimas, Daiana decidió darle una oportunidad al amor y encendieron la pantalla con el tremendo y apasionado beso que se dieron en vivo: "No me lo esperaba, pero quería esto", cerró el flamante novio de la morocha, feliz por su decisión.



