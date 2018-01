La historia de Nahuel González: Murió ahogado en su primer día de colonia y sus órganos salvaron ocho vidas

Su primer día de colonia de vacaciones se convirtió en un tragedia. Nahuel González, de siete años, murió el pasado 12 de enero tras haberse ahogado en la pileta del Prensa Club, en San Miguel de Tucumán. Pero en medio del dolor y una batalla legal contra las autoridades del establecimiento, los padres confirmaron una "grandiosa noticia": los órganos de su hijo salvaron ocho vidas en todo el país.

En una publicación en su blog "Justicia por Nahuel González", el matrimonio explicó que se enteraron por el director del Incucai. "Son ocho familias que encontraron la paz", escribieron. En el texto agradecieron por el apoyo de sus familiares y amigos. "Dios se llevó a nuestro Nahuelito al cielo, pero volvió como una bendición para nosotros y para todas esas familias que hoy calmaron su sufrimiento", celebraron.

Hace una semana, Carolina se acercó al club -ubicado en las calles Juan Luis Nougués y Don Bosco- junto con su hijo. Mientras caminaban, el nene estaba bastante nervioso porque le daba miedo quedarse solo en su primer día. "Si yo me quedaba, no se iba a poder integrar con los demás. Por eso me dijeron que me vaya tranquila", relató la mamá. Cuando regresó a su casa, se dio cuenta que se había olvidado un par de zapatillas y un vaso. Así que volvió a la colonia para dárselos y pidió permiso para verlo de nuevo: "En ese momento me dio el último beso".

Antes del mediodía, la mujer recibió un llamado del club. La voz en el teléfono le preguntó si su hijo tenía una cicatriz y una malla azul. Carolina asintió. Fue ahí cuando le dijeron que tenía que acercarse al Hospital de Niño Jesús, porque el pequeño se había descompuesto. A las 24 horas, murió por un paro cardiorrespiratorio, después de luchar en terapia intensiva.

"Mi hijo fue un héroe. Nació prematuro, de 30 semanas. Estuvo 45 días peleándola, seis meses en cama para que pueda nacer y ahora estamos vacíos, vacíos sin nada", expresó la mujer. En diálogo con La Gaceta, agregó: "Si alguien ha visto algo, que se dirija a declarar. Los profesores nunca se han acercado. Han sacado comunicados de prensa, pero nunca han venido a dar la cara. No sé qué le ha pasado a mi hijo. Estamos destruidos".

Sin quedarse de brazos cruzados, tanto Carolina como su esposo Carlos se reunieron ayer con el ministro de Gobierno de Tucumán, Regino Amado. En la reunión, le solicitaron que investigue a fondo la tragedia y que avance el caso en la justicia. Tras salir del despacho del funcionario, el papá de Nahuel contó que el día del incidente no había nadie del club que le hiciera los primeros auxilios.

"Tuvieron que llamar a un policía que estaba afuera para ayudar a mi hijo. Hubo una irresponsabilidad enorme por parte del club", agregó. El abogado de la familia, Marcelo Jiménez Santillán, declaró además que el nene no fue rescatado con urgencia de la pileta. Sino que estuvo sumergido cerca de tres minutos.

El titular de la Dirección de Salud Ambiental de Sistema Provincial de Salud, Walter Castellanos, aseveró que la piscina de la colonia encima no estaba habilitada. El ingeniero confirmó esta información en una entrevista con Canal 8. El hombre explicó que antes del inicio de la temporada la habían inspeccionado. Como no estaba en uso y debían documentación obligatoria, la habían clausurado.