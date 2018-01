Provincia girará $192 millones a municipios

El Gobierno de la Provincia anunció que el próximo lunes 22 de enero girará $ 192 millones a los municipios, en el marco del segundo pago de los fondos coparticipables.

El acuerdo se concretó en la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Emiliano Estrada, con jefes comunales, representantes del Foro de Intendentes. Definieron el esquema de pagos para generar mayor previsibilidad en las arcas municipales.

La preocupación por la devolución de los anticipos de coparticipación que recibieron algunos municipios fue otro tema que se puso en debate en la reunión. Dirigentes expresaron su preocupación por la devolución del dinero. Estrada señaló que se trabajará en cada caso en particular para que la devolución no influya de manera negativa en las cuentas municipales ya que el esfuerzo se concretará en el marco del plan de recorte y ajustes para disminuir el déficit fiscal.

Cabe recordar que el manejo de los fondos coparticipables que la Provincia envía mensualmente a los municipios fue uno de los ejes centrales de discusión durante la aprobación del Presupuesto 2018. Es que, del 15% de los fondos, un 1,5% es administrado por el poder ejecutivo. Los cambios no cayeron bien en los jefes comunales quienes a fines del año pasado no descartaban ir a la Justicia en caso de no ser escuchados.