Del Potro explicó su eliminación: "No encontré ningún hueco"

Golpeado por la dura derrota ante Tomas Berdych, Juan Martín del Potro evitó hoy atribuir su bajo rendimiento al desgaste del anterior encuentro que disputó en el Abierto de Australia y consideró que el checo jugó a un nivel muy superior en todo momento.

"A Tomas lo sentí todo el tiempo en un nivel superior. No le pude encontrar ningún hueco a su juego. Cuando yo le jugaba con slice él me tiraba slice y me los tiraba muy bien. Me presionaba sobre mi revés... creo que hizo un juego muy inteligente y lo llevó a cabo a la perfección", continuó el número diez del ranking.

Más allá del nivel de Berdych, Del Potro pareció pagar hoy el precio del enorme desgaste que hizo en su encuentro de segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov, en el que terminó agotado tras una batalla de casi cuatro horas y con 39 grados de temperatura. Sin embargo, el argentino insistió en que no tuvo ninguna influencia en el encuentro.

"No, no, no me afectó para nada. Tomas me hizo jugar a este nivel. Su juego fue muy bueno, jugó muy bien durante todo el partido y yo no pude hacer mi juego. Saqué realmente mal y él tomó todas las chances y jugó mucho mejor", analizó. "Estaba bien para jugar. Simplemente jugué un mal tenis esta noche. No tuve mi mejor día y Tomas lo hizo muy bien. No tengo excusas".

Del Potro consideró que el mayor defecto en su juego hoy estuvo en su servicio, lo que le impidió tomar el control de los puntos y poder hacerle daño al checo, al que consideró un favorito al título si mantiene este nivel.

"Tomas cuando está derecho no solo me puede ganar a mí, sino a cualquiera. Puede ganar el torneo si sigue manteniendo este nivel", comentó sobre el vigésimo del ranking.

Del Potro continuará ahora su temporada en Delray Beach, Acapulco, Indian Wells y Miami con el objetivo de consolidarse en el top ten tras su regreso al grupo de elite después de largo tiempo.

"Será interesante intentar estar ahí, muchos otros jugadores tienen las condiciones para estar en el top ten. Pero para mí es como un regalo. Todo lo que suceda voy a estar feliz porque estoy jugando otra vez al tenis y eso es lo mas importante".