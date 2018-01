Kevin Benavides hizo historia en el Rally Dakar

Kevin Benavides hizo historia. El piloto salteño se adjudicó la última etapa del Rally Dakar, en motos, y quedó segundo en la tabla general, detrás del austríaco Matthias Walkner, quien se coronó ganador. Esta es la primera vez que un piloto argentino se sube al podio de motos.

“Fue un Dakar muy duro, salimos siempre con una buena estrategia. Fallamos en la etapa 10, pero más allá de eso, hicimos una buena tarea y estoy contento por eso, me voy bien y feliz”, dijo Benavides en una entrevista que brindó al Canal Fox.

El salteño confesó sentirse feliz por lo conseguido y dijo que en 2019 quiere ser el ganador de la competencia. “No voy a parar hasta conseguirlo. Vamos por el buen camino. Seguiremos haciendo las cosas así, y vamos tratar de llegar como ahora”, dijo visiblemente feliz por lo logrado.

“Salí a disfrutar de andar en moto. No cuidé, fluí y disfruté, me sentí cómodo y el apoyo de la gente fue increíble, eso te da más ganas de seguir empujando”, sostuvo el piloto de Honda. “Es un orgullo representar a mi país, me siento lleno con eso”, finalizó el mejor argentino en motos en la historia del Rally Dakar.