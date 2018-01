Hicieron un video para mostrar lo fácil que es comprar droga

La escena ocurre en la zona denominada de la Estación, en la zona ferroviaria de Chajarí, en calle Sarmiento casi Urquiza. Allí funciona un kiosco que atiende a quienes suelen pasear por la zona en plan de recreación. En ese kiosco, según muestran las imágenes, se vendería droga con relativa facilidad.El video se viralizó: en Chajarí circula en todas las redes sociales, y no sólo lo vio la propia mujer que es filmada mientras entrega un paquete al grupo de chicos que filma -y que se presume que sería droga- sino también los jefes policiales de la zona.

Pedidos desde el gobierno

Jorge Farías, jefe de la comisaría de Chajarí, contó que vio el video y quedó sorprendido."Me recontrasorprendió ver eso", admitió. Y recordó un dato: la mujer que aparece en el video había denunciado a otra que le había pagado con dinero falso. Aportó datos a la Policía y a la Justicia, y permitió la detención de la involucrada en el hecho ilícito. Luego, pidió protección policial al sentirse amenazada."Ya en Toxicología algo sospechaban. Y ahora, cuando yo envié este video, desde Toxicología me dijeron que ya venían siguiendo el caso", indicó Farías.-El tema queda en manos de Toxicología, que dará intervención a la Justicia Federal.-Sí; ella se comunicó, y dijo que iba a accionar legalmente, porque dice que ella lo que hizo fue entregar algo que le dijeron que entregara a esos chicos.El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, planteó el tema seguridad a la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Fue durante un encuentro que mantuvo con la titular de Gobierno el miércoles 18.En ese marco, Galimberti requirió a las autoridades provinciales que evalúen la posibilidad de disponer la afectación de mayor cantidad de personal y móviles para la comisaría de Chajarí. "La seguridad no es un asunto de incumbencia municipal, pero no podemos dejar de hacernos eco de los reclamos de los vecinos y por esa razón le trasladé la inquietud a la ministra, entendiendo que de esta manera se podría garantizar mejores condiciones de seguridad. Se puede disponer de cámaras y sistemas de monitoreo, que pueden ser elementos auxiliares del trabajo policial, pero eso de poco sirve si no tenemos la cantidad de efectivos policiales suficiente y vehículos para que puedan realizar de mejor manera su trabajo", señaló.Uno de los temas que planteó, además, es la posibilidad de dotar de mejor infraestructura a Toxicología en Chajarí.