Tiene 18 años, es modelo y subasta su virginidad

Una joven italiana que sueña con estudiar en una prestigiosa universidad inglesa planea poner en venta su virginidad al mejor postor para poder cubrir todos sus gastos. Hasta el momento recibió una oferta de más de un millón de dólares.

Nicole, una modelo italiana de 18 años, subasta su virginidad con el objetivo de cumplir su sueño: poder pagar sus estudios de negocios en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Además, planea mudarse a Inglaterra, comprarles una casa a sus padres y ayudar a su hermana con un dinero extra.

La subasta, llamada "Una noche con Nicole", se llevará a cabo en el sitio de escorts europeo Elite Models VIP.

“Me di cuenta a los 16 años que mi virginidad era preciosa. Estaba en una relación con un hombre mucho mayor que yo, pero decidí que iba a perderla con un hombre que ame y que me pueda casar en un futuro”, comenzó diciendo Nicole al diario The Sun.

“Quiero una buena educación, por lo que comencé a buscar en internet cuál es la mejor manera para financiar mis estudios y encontré avisos de subastas de mujeres que llegaron a vender su virginidad por más de tres millones de dólares. En ese momento decidí que iba a hacer lo mismo cuando cumpla 18 años”, agregó la joven.

En el sitio Elite Models VIP detallan que “proveen un servicio de compañía para caballeros selectivos que buscan solo lo mejor”. Además, prometen que se le permitirá al cliente contratar un doctor para que compruebe la virginidad de la mujer seleccionada.