Eloy Alcalá: “El Gobierno nacional quiere reducir la oposición para las próximas paritarias”

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) afilia sindicatos docentes de todas las provincias. Actualmente es el gremio más grande del sector y el que más fuerza tiene en las negociaciones salariales. Sin embargo, a través de un decreto del Gobierno Nacional, perdería poder en las próximas paritarias.

A través de la modificación de la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, el gobierno de Macri igualó la representación de todos los sindicatos que participan en la discusión nacional. Anteriormente Ctera llevaba cinco representantes y los otros cuatro gremios un representante cada uno. Como las decisiones se tomaban por votación, Ctera siempre terminaba decidiendo, afirman en el Gobierno.

“Lo que el Gobierno Nacional está tratando de hacer es reducir la oposición que podrían encontrar en las próximas paritarias, lo viene haciendo con todos los sectores que representan una oposición para ellos, primero con la parte política y ahora con los gremios docentes. La cuestión de fondo es la reforma laboral por eso intenta debilitar a los gremios”, señaló Eloy Alcalá, secretario general de AMET, en InformateSalta.

Alcalá manifestó que están trabajando a nivel nacional con las distintas regionales para avanzar sobre las presentaciones legales que sean necesarias para revertir el decreto, a fin de continuar con las paritarias.

“Esto no sólo tiene que ver con el acuerdo salarial sino con el incentivo docente, con el fondo compensador. Más allá de que establezcan un piso del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, eso no garantiza que todas las provincias lo vayan a pagar. La Nación ayudaba con el fondo compensador para asistir a las provincias que no podrían hacerlo. En el caso de Salta, el año pasado se recortó un 50% de ése fondo, estimamos que este año se va a anular directamente. Esto perjudica los porcentajes de negociación”, dijo.

El titular de AMET sostuvo que estos temas se deben resolver antes de que iniciar nuevamente las discusiones salariales en la Provincia: “Creemos que las negociaciones van a iniciar en la segunda semana de febrero, a partir de ahí ver cuál va a hacer la postura del gobierno. Pero antes hay que ver cuál es la decisión del Gobierno Nacional”.