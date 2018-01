Carpa el Diablo: “Usan nuestro nombre para engañar a la gente”

El organizador de la carpa ubicada en un predio de Los Álamos aclaró que no tienen nada que ver con la carpa “Carnaval del Diablo”, que funciona en ruta 26 y registró incidentes en su salida durante el fin de semana. Sostuvo que les copiaron el nombre para atraer a la gente.

Los últimos fines de semana se registraron diversos incidentes en la carpa “Carnaval del Diablo” que funciona en el kilómetro 5 de la Ruta 26. Vecinos de la zona realizaron diversas denuncias por el descontrol en el predio en el horario que finaliza la fiesta carnavalera. Además se registraron daños en vehículos y personas heridas.

Ésta situación genera perjuicio para los organizadores de la Carpa el Diablo, que funciona con anterioridad. Javier Rojas, organizador de la misma señaló en InformateSalta que les copiaron el nombre para atraer a la gente que ellos convocan.

“La titularidad del nombre Carpa el Diablo es mía. Tengo la propiedad de la marca. Esta gente puso Carpa Carnaval del Diablo para confundir a la gente. Nosotros estuvimos en la ruta 26 el año pasado y ahora nos trasladamos al Club Los Álamos. Es una trampa para que la gente se confunda. La misma policía se confunde y pone mal el nombre en los parte de prensa”, manifestó.

La preocupación de Rojas radica no sólo en la similitud de los nombres sino en que la gente se confunde y opta por no asistir a sus festejos. “En carpa Carnaval del Diablo hubo muchos incidentes, personas lesionadas, autos dañados. Nos perjudica porque cuando invitamos a la gente, nos dicen que en la carpa hay mucho lío. Están usando un nombre que no les corresponde. Yo los intimé con una carta documento”, señaló Rojas.