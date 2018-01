El trágico momento que esconde la selfie que se tomó esta chica

El pasado sábado una joven se encontraba cerca de las cataratas de MacKenzie, en Victoria, Australia,disfrutando del agua junto a sus amigos.



En un momento dado Anneka Bading, como se llama la chica, captó con su GoPro un selfie del momento.



Esta australiana, sin embargo, no se percató de que había inmortalizado también, sin querer, el momento en que un hombre se ahogó justo a sus espaldas.



Si bien escuchó fuertes gritos de otro grupo de personas de origen taiwanés que se encontraban sobre unas rocas, el desconcierto de la situación hizo que no advirtiera el accidente. De hecho, pensó que había algún animal en el agua.







La realidad era muy distinta: una persona se estaba ahogando tras resbalarse y caerse justo donde la cascada golpea la superficie. Inmediatamente, la joven y sus amigos intentaron usar sus teléfonos para pedir ayuda, pero ninguno de los dispositivos tenía señal en esa zona de parques nacionales australianos.



En ese momento, Anneke subió los empinados escalones, corrió cerca de un kilómetro hasta su coche y condujo durante unos 10 minutos antes de lograr comunicarse con los servicios de emergencia. No sirvió para nada. Según informan medios locales, el cadáver del hombre solamente pudo ser recuperado la mañana del día siguiente.