El ex de Morena Rial reveló una intimidad que ella esconde

El joven futbolista cordobés que compartió un año de su vida al lado de la hija de Rial reveló un detalle desconocido sobre su ex novia.

Morena Rial sorprendió en las redes al mostrar que borró parte de su pasado. La hija de Jorge Rial confirmó que ya no quiere tener nada con Martín Casar y tapó el tatuaje que se había hecho con su nombre. Ahora, el futbolista rompió el silencio.



More Rial se muestra más fuerte y feliz que nunca. De hecho, con algunas frases que publicó en las redes sociales durante el fin de semana dio a entender que hay alguien que está entrando a su corazón. Y con el nuevo gesto que tuvo en relación a Martín Casar, demostró que no quiere tener nada que ver con él, ni un buen recuerdo.



"Era lo que faltaba para poder empezar de cero con mi vida y que quede todo atrás. El tatuaje quedó hermoso, estoy muy contenta con el resultado", expresó sobre el tatuaje de rosas que se hizo sobre el tatuaje que decía "Martín", en honor a quien fuera su novio durante un año y con quien, incluso, llegó a convivir.

Pero Casar no se quedó atrás y contó un detalle íntimo. "La felicito de todo corazón, salió adelante rápido. Aunque tapándose un tatuaje, no borra todo el tiempo que vivimos y el amor sincero que le di; más allá de lo que ella diga. Cuando estuvo sola, sabe que siempre la cuidé de todo el mundo y la respeté, porque era la persona que yo amaba. Todavía le falta taparse tres tatuajes", finalizó.



¿Cuáles serán? Al parecer, son íntimos.