Corredor de la Fe: “Si no arreglan los requerimientos, deberán renunciar a la segunda etapa”

El secretario de Gobierno Municipal, Luis María García Salado, explicó que por las fallas en la obra, la empresa contratista ya fue sancionada. Aclaró que no fue recepcionada por la Municipalidad y aún no fue concluida en su totalidad.

A dos semanas la inauguración de la primera parte de la obra del Corredor de la Fe, el pavimento cedió dos veces, razón por la cual desde la Municipalidad de Salta sancionaron a la empresa contratista y analizan quitarle la adjudicación para la segunda etapa.

Al respecto, Luis María García Salado, secretario de Gobierno, aclaró que los trabajos no están concluidos por lo que no fueron recepcionados por el municipio. “Lo único que se hizo fue habilitar el tránsito por la calle Juramento pero la obra no está recepcionada,” dijo a Somos Salta.

En este sentido, indicó que la empresa firmó un compromiso a través del cual si no subsanan los problemas hasta abril próximo deberán dar un paso al costado. “Ellos presumían que como iban a iniciar la segunda etapa, se adelantaron a tratar de terminar la primera etapa. Cuando eso se detectó, le dijimos que queremos hacer las cosas transparentes porque esta obra está controlada no solamente por el municipio de Salta capital sino por Nación, porque los fondos son nacionales,” expresó.

Además, llevó tranquilidad a la comunidad y aseguró que ya se aplicaron las sanciones correspondientes. “Firmaron un convenio donde si no terminan de arreglar todos los requerimientos que les hizo Obras Públicas, renuncian a la adjudicación de la segunda etapa,” afirmó.

Finalmente, dejó bien en claro que hasta último minuto la Municipalidad exigirá la responsabilidad que le corresponde al contratista a los fines de que la obra se termine correctamente. “No está cancelada y está siendo controlada por la Municipalidad y por la Nación,” aseveró.