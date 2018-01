Caprichos de Salta: El Pianista

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Este es un relato perdido en una rendija de la historia salteña de finales del siglo XIX. Lo rescaté de un fragmento sobreviviente de una crónica de un periodista español; Crónica, está, tan asombrosa como amiga de la duda. Lo cierto es que el relato que me llega, sin la necesidad de juzgarlo verídico o simple farsa, es más que cautivante. Tanto es así, que necesito que sea verdad y de no serlo… tomaré el riesgo de mentir, con tal de poder contarlo cuantas veces sea necesario en esas noches que necesito que sean especiales.

Esta es la historia o, mejor dicho, un capítulo de la historia de Fernando Gustavo Gómez Arancón, natural de Numancia, España. Pianista dotado de un extraordinario don para la interpretación. Un ejecutante excelso, mágico. Según su estado de ánimo conmovía al auditorio convirtiéndolo al culto de la algarabía o ahogándolo en un mar de lágrimas. Un sujeto de porte soberbio, serio y de movimientos graciosos pero cuidadosamente medidos. Fumador empedernido, bebedor entusiasta y coleccionista de historias de amor de su propia factoría, Don Fernando llegó a Salta a instancias de una aristocrática viuda, bella y de buen talante continuo, a la que le hizo conocer el viejo mundo y algo más durante unas vacaciones de verano, años atrás. El español se salió del itinerario oficial de una extensa gira por Sudamérica con tal de ver a la señora que, naturalmente, me voy a negar a nombrar. El recital, que se encaprichó en hacer en Salta, se dio en la coqueta casa de una de las familias más poderosas de la provincia. Una casa que contaba con un salón de apropiadas características acústicas para la ocasión.

Fue un sábado al atardecer, el momento elegido para la actuación del prestigioso músico. El tipo tocó extraordinariamente; con gran éxito entre la platea femenina; algo que suscitó más de una escalada bélica matrimonial. El repertorio dio vueltas alrededor de la música del periodo renacentista, clásico y el romanticismo español. Respiraciones agitadas, palpitaciones y sonrisas nerviosas abundaron en la sala. Dicen que algunos suspiros se transformaron en gemidos al promediar el espectáculo. Pero no es eso lo que me lleva a recordar la visita de Gómez Arancón a Salta, sino una particularidad tan fantástica como perturbadora. El ibérico antes de tocar se acercaba al piano y, dando la espalda al público, metía su mano derecha bajo la chaqueta, abría su camisa y sacaba algo que ponía en una charola sobre el piano. El concierto siempre terminaba cuando la fatiga se hacía casi un viacrucis. Uno de los periodistas que seguía la gira de “el gallego” (Así lo bautizaron, los celosos muchachos locales) se percató de ello y lo interpeló al respecto. Don Fernando no solo contó su ritual sin parpadear ni temblar sino que ni siquiera se inquietó ante el requerimiento de la información. Desparramó su cuerpo agitado en un cómodo sillón, prendió un cigarro y, mientras ajusticiaba una botella de ron cubano, le dijo al cagatintas: “Mirad, maldito correveidile, mirad la sangre en mi camisa. Mirad la herida en mi pecho. Mirad mis manos ¿Sabéis que coño es esto? Esto es algo que jamás podréis hacer… ponerle el corazón a todo” Efectivamente, eso es lo que hacía. El tipo se sacaba el corazón del pecho y lo ponía sobre el piano. El instrumento, de ese modo, cobraba vida y transmitía perfectamente cada emoción del músico. En esta ocasión, el sujeto estaba preso de la atracción sexual que le provocaba la viuda, por eso las damas tuvieron una jornada orgásmica sin precedentes. La crónica de la gira del eximio pianista incluía en su publicación un reportaje que desgraciadamente no ha llegado completo a estos días. En un tramo de la charla, el reportero le preguntó si también utilizaba su corazón de esa manera con las mujeres que amaba. La respuesta fue esta: “Escuchad, señor, esto de andar con el corazón en la mano es algo infrecuente para las mayorías y bastante poco higiénico, por cierto; debo evitar, a como dé, el manoseo. Sólo puedo dar mi corazón a las damas capaces de ofrecerlo como yo lo hago… y, por supuesto, a defenderlo con fiereza. Solo me ha pasado una vez… y gracias a Dios esto sucede en el presente, aquí en Salta”

Esta historia supera a las leyendas contadas a cerca de Nicolo Paganini y de Robert Johnson. Es tan bella y misteriosa como cualquiera de ellas pero, también, es extremadamente dudosa su veracidad. Dicen que después de un largo viaje, Don Fernando y su amada salteña decidieron, juntos, quitarse la vida. Él devoró el corazón de ella y ella fagocitó el de él. Sabían que esos corazones no podían quedar en manos de cualquiera… lejos de ellos y sin la custodia del verdadero amor… El mundo, el de los gentíos extraviados, está lleno de “nada” y cuando aparece “algo”, lo roban, lo lastiman, lo rompen o lo esclavizan. Es mejor que los estúpidos vivan en la aridez, sin las emociones fuertes; allí los daños no alcanzan a ser catastróficos; que nunca se les revelen los más sagrados dones para que los usen como botín de guerra para presumir su capacidad de destrucción o les sirva de moneda de cambio por mercancías de poco valor. Un gran corazón siempre marca el ritmo de mundo, esté en un cuerpo o fuera de él.

¡Feliz día del músico, Fernando!