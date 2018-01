Denuncian que OSECAC no autoriza un traslado de alta complejidad

La señora recordó el terrible accidente que había protagonizado su hijo Rubén Ángel Ruíz en la ciclovía en Orán y que su estado era crítico. En ese momento supuestamente le dijeron que sería trasladado en vuelo sanitario a Salta, pero luego le dijeron que iría en ambulancia de alta complejidad.

Pasaron las horas y a las 22 recién fue trasladado al hospital San Bernardo. Arribó a la madrugada, no tenía cama y al tener OSECAC debía ser derivado a una clínica, cosa que no fue posible ya que según la obra social no tenía disponibilidad.

En consecuencia, el joven quedó en internado primero en una camilla con cuidados intensivos en un pasillo, hasta que finalmente lograron darle un lugar en Terapia intensiva.

Hoy, luego de 3 meses de espera para que la obra social se haga cargo de su hijo, ya que lo único que recibieron hasta el momento fue un hospedaje para ella, pide que se autorice su pedido presentado el 7 de diciembre a la obra social OSECAC para un traslado con un vuelo de alta complejidad.







El joven necesita una rehabilitación debido a su parálisis que no le permite hablar ni comer óptimamente, y una operación para liberar una obstrucción en su esófago que recientemente le provocó una bronco aspiración.

Lidia asegura que va a diario a la delegación de OSECAC Salta Capital para tener novedades pero le dicen que la resolución de su pedido depende de Buenos Aires y al llamar a Buenos Aires la derivan a Salta como quienes deben resolver su caso.

Finalmente, la mujer contó que su hijo trabajaba por ese entonces en un conocido corralón de la ciudad de Orán y días previos al accidente había sufrido un accidente de trabajo. Le cayó un perfil C en la cabeza por lo que le dieron reposo. Sin embargo al circular en su moto y se habría descompensado y perdido el control quedando en el estado del que hoy intenta salir.