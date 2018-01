Polémica: "No queremos salir a cortar penes con motosierras"

Araceli González generó un gran revuelo cuando opinó sobre el feminismo y recibió muchas críticas. Todo el lío comenzó el martes cuando declaró en Intrusos:"Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también".



"Ambos géneros se tienen que respetar. Me parece que durante muchos años la mujer ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres, por trabajar, han sido acosadas", agregó la actriz en el ciclo que conduce Jorge Rial.



En las redes sociales se armó un debate sobre los dichos de la protagonista de Los puentes de Madison, obra que comparte con Facundo Arana. Muchas famosas utilizaron el hashtag #SoyFeminista para dejar en claro sus posturas en relación a este tema tan controversial.



Y ahora fue Jimena Barón quien salió a dar un fuerte mensaje en Twitter: "No queremos salir a cortar penes con motosierras, no odiamos a los hombres, simplemente nos queremos a nosotras y exigimos juntas equidad de derechos y libertad. Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos todo. #soyfeminista".



Un día después de sus dichos en Intrusos, y al ver la polémica que se generó, Araceli había usado su cuenta de Twitter para aclarar sus dichos: "Al decir que no soy feminista y que las respeto, mi género me trató de ignorante. Nadie tiene que explicarme qué es el feminismo y qué es lo que defiende. ¡Lo sé! Yo elijo defender nuestros derechos. ¡Siempre! Sin pertenecer a ningún movimiento. Respetando a todos y todas".



Pero este mensaje siguió provocando el malestar de algunas mujeres, como ocurrió con Malena Pichot, quien le contestó: "Dijiste en la televisión que ser feminista es odiar a los hombres. Por lo tanto no, no sabés lo que es feminismo. Estás muy equivocada. No es tu género el que te dice ignorante, son algunas personas".



