"Que la gente sepa quién es": Duro mensaje de Loly a Jorge Rial

En Intrusos, el programa de Jorge Rial, se vivieron momentos conmovedores en una emisión dedicada exclusivamente al feminismo y a la lucha de las mujeres por alcanzar igualdad de derechos en relación con los hombres y también por el movimiento que busca detener la violencia contra la mujer.



Al finalizar la emisión, Loly Antoniale demostró que lo estuvo mirando y lanzó picantes comentarios al respecto sobre su ex pareja.



La actriz Florencia Peña y Flor Freijo, referente de Derechos Humanos y del feminismo, fueron invitadas al programa. Además, salió al aire Araceli González, que se quebró al aire y relató que ella sufrió un abuso cuando tenía cinco años.



En Twitter, Loly Antoniale dejó en claro que estuvo pendiente del programa de su ex novio y publicó un mensaje que generó revuelo: "Pasa el tiempo y el miedo se va", escribió. Luego, compartió una nota periodística acerca del testimonio que Araceli dio en Intrusos.



Rápidamente, sus seguidores explotaron y le hicieron un pedido.



"Totalmente de acuerdo. Tendría que salir a contar toda su verdad, a contar como pasó de estar en todos los programas a tener que irse del país porque un señor que ahora da clases en su programa le hizo cerrar todas las puertas", comentó una seguidora de Loly.



"En algún momento tu ex debería pedirle disculpas a Marianela Mirra, que la trato como quiso.Te acordás?", le indicó un seguidor. "Habla de una vez sácale la careta es hora que la gente sepa quién es para elegirlo si o no", le pidió otra seguidora.



Mensajes de los fans de Loly:

