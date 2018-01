Trabajadores de seguridad de un hospital denuncian irregularidades

La situación de los empleados del área de seguridad del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal es preocupante ya que según informan, la empresa para la que trabajan les debe tres meses del 2017, se encuentran en negro y ahora les quitaron las vacaciones.

“Hace tres años que estamos trabajando para la empresa M&M Seguridad y Prevención, somos 10 empleados que estamos trabajando en el hospital Enrique Romero. Seis tienen hijos y no cobran prenatal ni salario por los hijos”, dijo uno de los damnificados en comunicación con InformateSalta.

Pese a que trabajan ocho horas diarias de lunes a lunes, el sueldo que perciben lo consideran como miserable: “Comenzamos cobrando $5.000 en el 2015. Los días domingo deberíamos tener una diferencia en el pago pero trabajamos igual. Desde que entramos estamos en negro, no tenemos aporte jubilatorio, obra social. En el 2016 nos cortaron el recibo de sueldo y las vacaciones. Ahora cobramos $7.000”.





Los meses adeudados son octubre, noviembre diciembre del 2017. “La empresa nos dice que el Ministerio no les paga. El denunciante señaló: “Les mandamos una carta documento pero desde el Correo nos dijeron que no la recibieron en la empresa. Presentamos una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo, pero todavía no nos dieron ninguna repuesta.”

Luis Alberto Matorra es el gerente de la empresa M&M Seguridad y Prevención. “Matorra es el que nos viene a pagar al hospital. La empresa nos amenaza, nos dice que si queremos nos podemos retirar y que la indemnización la vamos a cobrar dentro de 20 años. Pero nosotros no vamos a hacer abandono de trabajo”.