¿Quién es Marisela, la vidente embarcada en la búsqueda del submarino ARA San Juan?

La vidente Marisela Ruiz se subió a la embarcación Robinson y partió junto a familiares e integrantes de las Fuerzas Armadas con un rumbo fijo, ese que le reveló su don natural y donde se hallaría el ARA San Juan y sus 44 tripulantes vivos.



Para algunos de los familiares, Marisela representa la última esperanza de encontrar a sus seres queridos y confían ciegamente en sus indicaciones que marcan que desde el 18 de noviembre el submarino se encuentra en un lugar más al norte de donde la Armada indicó que se produjo la implosión de la nave.



"Ella no dice nada de una implosión, dice que hubo un desperfecto que se produjo cuando ellos venían con el derrotero que los llevaba rumbo a Mar del Plata y que el submarino, quedo allí, que está completo, entero y en la plataforma del lecho submarino, a unos 250 metros de profundidad", relató Luisa Rodríguez, madre del submarinista Ricardo Alfaro, en una entrevista en El diario de Mariana.



Según el relato de los familiares, Marisela fue autorizada a embarcar porque sin tener ningún conocimiento oceanográfico, al reunirse con quienes están llevando a cabo las tareas de búsqueda, pudo marcar una posición específica y viable donde podría encontrarse el submarino.



Asimismo, indicó que el tiempo se acaba y que las posibilidades de encontrar a los 44 tripulantes concluirían esta semana.



La vidente habría indicado también donde se encontraba Santiago Maldonado, pero nadie la escuchó cuando intento acercarse a quienes se encontraban investigando el caso.



"Marisela es una persona muy humilde y muy callada. Es de la provincia de Buenos Aires, se vino con lo puesto y tuvo la voluntad de quedarse con nosotros", relató Luisa.



Los familiares también indicaron que un anciano maya indicó que el submarino se hallaba en el mismo lugar y que también se encontraba entero.



Marisela comenzó a contactarse con los familiares una semana después del 15 de noviembre, cuando el ARA San Juan reportó una avería, pero fue recién ahora y de una búsqueda infructuosa que decidieron darle una oportunidad a su don, aunque por ahora no hay ninguna noticia.



LA BÚSQUEDA



Mientras tanto, la Armada Argentina continua con el operativo de rastrillaje con la cooperación del buque ruso Yantar y otros cuatro navíos de la Marina, en el área del Golfo Nuevo.



Los buques argentinos son las corbetas ARA Spiro y ARA Robinson; el aviso Islas Malvinas y la embarcación de transporte ARA San Blas, según informaron.



A su vez, el jueves el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, el vicealmirante Luis Villán, se reunieron con algunos de los familiares de la tripulación del submarino para interiorizarlos sobre las tareas que se realizan por estas horas.



Visiblemente molestos por la falta de resultados, algunas de las personas que aún peregrinan todos los días hacia la Base Naval de Mar Del Plata, indicaron que no quieren que las Fuerzas Armadas continúen al mando del operativo y que quieren que Prefectura finalmente tome el mando de la búsqueda.